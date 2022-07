Alysson Paradis enceinte : belles photos de son baby-bump qui pousse, l'actrice radieuse en vacances

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

19 photos

Cet été 2022 sera décidément inoubliable pour Alysson Paradis ! Profitant de son baby-bump de plus en plus rond sur les plages de la côte Atlantique, l'actrice, enceinte de son deuxième enfant, semble plus épanouie que jamais et n'hésite pas à le partager avec ses abonnés. Des clichés plutôt rares pour elle, en général assez discrète, mais qui plaisent beaucoup à ses fans et à son compagnon Guillaume Gouix, pas avare de commentaires !

Avec son ventre rond, elle illumine son compte Instagram depuis quelques jours : Alysson Paradis, enceinte de son deuxième enfant, vit un été de rêve ! Alors que l'arrivée de son bébé approche de plus en plus, l'actrice est en effet partie se reposer sur les plages de la Côte Atlantique avec son compagnon l'acteur Guillaume Gouix et n'hésite pas à partager quelques clichés à ses abonnés. Plutôt discrète généralement sur sa vie privée, la petite soeur de Vanessa Paradis publie même de rares photos avec leur fils aîné, Marcus, qui fêtera ses 7 ans début septembre. Bien sûr, comme toujours, le visage du petit garçon est protégé par ses célèbres parents qui ont coupé le cadre de la photo pour qu'on ne voie qu'une petite partie de sa tête. Cependant, la photo qui le montre en train d'enlacer sa mère, la main sur son ventre, est absolument adorable !

Bref, un été radieux pour l'actrice, qui semble plus épanouie que jamais... mais aussi pour le futur papa, Guillaume Gouix, qui n'hésite pas à commenter les photos de celle qui partage sa vie depuis de très nombreuses années. Publiant des coeurs ou des fleurs en commentaires, il déclare avec pudeur tout son amour à la femme qui lui donnera bientôt un deuxième bambin ! Mais ne comptez pas sur lui pour révéler tous les détails de l'accouchement : il avait déjà expliqué dans une interview au JDD en 2015 qu'il ne souhaitait pas parler de sa vie privée et encore moins de son rôle de père, qu'il découvrait à peine à l'époque. "Peut-être que ça vous intéresse, mais je n'ai pas envie de vous parler de mon bébé", avait-il expliqué, avant de développer : "J'aime l'idée que ma vie m'appartient. Il y a plein d'autres choses à raconter. Et puis, au-delà d'une certaine pudeur, je pense que c'est une bonne chose pour un acteur d'être discret sur sa vie privée. Ça permet aux gens de croire ce qu'ils voient à l'écran. Il faut préserver ce mystère". Les deux acteurs seront-ils plus loquaces avec leur deuxième enfant ? Pas sûr, mais en tout cas ce bébé est très attendu par toute la famille : leurs neveux et nièces Lily-Rose et Jack doivent déjà être gagas de ce nouveau petit cousin à venir !