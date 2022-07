Alysson Paradis enceinte de son 2e enfant : bisous avec Guillaume Gouix, pour "Ducobu Président !"

Ce samedi 2 juillet, la nouvelle saison de Fort Boyard était lancée sur France 2. En guise de premiers candidats de cette nouvelle édition, une partie de l'équipe du film Ducobu Président ! dont le réalisateur Elie Semoun et ses comédiens Loïc Legendre et Gabin Tomasino, héros du long-métrage. Après avoir observé leurs folles aventures au large de la Charente-Maritime, tout ce beau petit monde a pris la direction de l'UGC Normandie à Paris pour l'avant-première tant attendue avant la sortie officielle prévue le mercredi 13 juillet prochain.

Frédérique Bel, Emilie Decaen, François Levantal ou encore Adèle Barazzuol étaient aussi présents, parmi d'autres convives venus célébrer cette projection de fête. Outre l'humoriste Tom Villa, Juliette Faucon et Michaël Gregorio étaient aussi de la partie, non loin du couple de futurs parents formé par les comédiens Alysson Paradis et Guillaume Gouix. Ces derniers, très fusionnels jusqu'au bout des tenues - tous les deux portaient une chemise en jean - ont échangé bisous, regards complices et gestes tendres devant les caméras. Un bonheur qui fait toujours plaisir à voir !

C'est en avril dernier que la soeur de Vanessa Paradis avait vendu la mèche de cette seconde grossesse, près de sept ans après la naissance de leur premier enfant, Marcus. Sur le tapis rouge d'une soirée spéciale organisée par le magazine Madame Figaro en marge du festival de Cannes, Alysson Paradis avait dévoilé son baby bump dans une tenue toute noire. Sa main fièrement posée sur le ventre en posant devant les photographes ne laissait aucun doute quant à l'heureux événement qu'elle était en train d'annoncer. Dans quelque temps, Alysson Paradis et Guillaume Gouix accueilleront donc leur deuxième petit bébé. Aucune information n'a été communiquée concernant le terme et le sexe de l'enfant et les fans devront sûrement s'armer de patience pour obtenir des détails de leur nouveau petit Paradis, comme ils l'avaient si bien fait pour la venue au monde de bébé Marcus...