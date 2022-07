Fort Boyard : Clémence Botino tétanisée dans la fosse aux serpents, elle craque

Ça y est ! Ce samedi 2 juillet, le Fort le plus célèbre de France a rouvert ses portes. Si Fort Boyard doit désormais faire sans les tigres dans la salle aux trésors, les épreuves de l'émission sont toujours plus déjantées les unes que les autres. Les candidats de la première émission qu'étaient Marie s'infiltre, Clémence Botino, Elie Semoun, Camille Lacourt, Loïc Legendre et Gabin Tomasino (l'acteur de Ducobu en salles le 13 juillet prochain) en savent quelque chose !

L'équipe venait défendre les associations Centre de Conservation des Chimpanzés et Keep A Breast, association luttant contre le cancer du sein dont Alice Detollenaere, compagne de Camille Lacourt, a été victime. Tous se sont donc donné à fond pour remporter le plus possible de boyards à l'issue du jeu. Mais pour cela, il fallait évidemment passer par la case épreuves ! S'il y en a une qui a été remarquable, c'est bien Clémence Botino.

Dans la quête d'indices, Miss France 2020 a été désignée pour effectuer le Saut de l'ange, épreuve redoutée au cours de laquelle un candidat doit se jeter dans le vide, retenu par un élastique, avant de vite reprendre ses esprits pour dénicher un code menant à l'indice. Après un long moment d'hésitation et des encouragements de ses camarades, Clémence Botino s'est lancée. Non seulement, la belle Guadeloupéenne a vaincu ses craintes mais elle a aussi réussi à obtenir le fameux code. Ce qu'elle ne savait alors pas, c'est que l'enfer allait continuer pour elle !

Quelques épreuves plus tard, Clémence Botino a dû redonner de sa personne... dans la fosse aux serpents plongée dans le noir ! Un défi de taille pour la jeune femme qui a quand même tenté de descendre l'escalier qui menait aux vilains reptiles, tapis dans l'obscurité la plus totale. Tétanisée à l'idée de ne pas pouvoir voir les bêtes, Clémence Botino est tout de même descendue jusqu'en bas avant de se rendre compte qu'un serpent s'approchait d'un peu trop près. Après deux tentatives et un énorme cri, Miss France 2020 a lâché l'affaire et retrouvé son équipe qui ne lui en a d'ailleurs pas tenu rigueur après son saut dans le vide : "Allez ok, on laisse tomber. Ce n'est pas grave, t'as vraiment essayé !" Clémence Botino aurait bien mérité une couronne et une écharpe pour le courage dont elle a fait preuve, quand on sait qu'en plus de toutes ces émotions, Fort Boyard l'a rendue malade...

Côté audiences, le retour de Fort Boyard sur France 2 a réuni 2,23 millions de téléspectateurs soit une part d'audience s'élevant à 14.8%. Un score plaçant le programme dans le top 3 des émissions les plus suivies, derrière le prime des Douze coups de midi et la série Mongeville.