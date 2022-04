Camille Lacourt : Sa compagne Alice Detollenaere vit une période compliquée avec leur fils Marius

Après avoir subi une opération préventive pour se protéger du cancer du sein, l'ex miss Alice Detollenaere a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Cette fois, c'est son fils qui lui cause quelques soucis (un brin plus léger). En effet, depuis que papa, le nageur Camille Lacourt, s'est absenté, c'est un vent de panique qui souffle sur le foyer et déstabilise la tranquillité du petit Marius, âgé de seulement 10 mois. Le mannequin de 35 ans a partagé cette étape compliquée avec ses followers sur Instagram.

"Bébé Marius vit en ce moment la fameuse angoisse de séparation. Je ne peux pas m'éloigner de lui sans qu'il hurle et panique" a expliqué la maman qui prend son mal en patience. "Du coup j'essaye d'en profiter et de voir le bon côté des choses, on est encore plus fusionnels que d'habitude." Alice Detollenaere n'a plus qu'a espérer le retour de son compagnon pour lui permettre de prendre un peu de repos. "Mais j'ai mal au dos à force de le porter, je ne peux même pas le poser, vivement que Camille rentre..." a-t-elle déclaré.

Les internautes n'ont pas manqué de réagir en envoyant des messages d'encouragement à la jeune maman, qui se remet quand même d'une longue période de maladie (elle a vaincu un cancer du sein en 2020 et subi une ablation en 2022). "Personne ne pouvait jouer ou prendre dans les bras mon bébé. Il était collé à moi... Papa absent à ce moment là donc période très intense pour le corps et l'esprit... Heureusement, tout rentre dans l'ordre après" ou encore "Oui oui.. S'il était pas scotché à moi, il hurlait tellement que la sirène du 1er mercredi du mois paraissait une sourdine. Ça a duré 1 bon mois et puis il est allé à la garderie et il est passé à autre chose, quel ingrat ", pouvait-on lire en commentaire.