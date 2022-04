Diaporama Amina Muaddi : Qui est la créatrice au coeur du scandale entre Rihanna et A$ap Rocky ?

Amina Muaddi : Qui est la créatrice au coeur du scandale entre Rihanna et A$ap Rocky ?

Rihanna, enceinte, et son compagnon ASAP Rocky arrivent au restaurant "Giorgio Baldi" à Los Angeles, le 12 février 2022.

7 / 18

Rihanna, enceinte, et son compagnon A$AP Rocky sont allés dîner au restaurant italien Carbone à New York City, New York, Etats-Unis, le 18 février 2022.