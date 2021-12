Diaporama Amy Schumer défigurée par la chirurgie, elle est obligée de faire dissoudre le produit injecté !

Amy Schumer et son mari Chris Fischer - 72e cérémonie annuelle des Tony Awards au Radio City Music Hall à New York.

Amy Schumer et son mari Chris Fischer se promènent au parc à New York avec leur fils Gene Attell. Le 22 mars 2020.

Exclusif - Amy Schumer va choisir son sapin de Noël en famille à New York, avec son mari Chris Fischer et leur fils Gene David, 2 ans. Le 7 décembre 2021.

Amy Schumer et son mari Chris Fischer se promènent main dans la main à New York le 7 avril 2018.

8 / 13

Amy Schumer - After party de l'émission "Saturday Night Live" (SNL) au club Zero Bond à New York, le 9 octobre 2021.