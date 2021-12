Amy Schumer défigurée par la chirurgie, elle est obligée de faire dissoudre le produit injecté !

Elle le dit et l'affirme, Amy Schumer se sent belle. C'est en tout cas le titre de son film I feel pretty, datant de l'année 2018. Et pourtant, le temps passe et l'industrie du cinéma finit souvent par ronger les comédiennes, scrutées du soir au matin, pointées du doigt au moindre changement de silhouette ou à l'apparition d'une petite ride. C'est sans doute pourquoi l'actrice américaine a voulu tenter une expérience inédite, celle de la chirurgie esthétique.

Je commençais à ressembler au personnage des films Maléfique

Comme elle l'a révélé sur son compte Instagram, Amy Schumer a déversé quelques dollars pour se faire faire des injections au niveau du visage. Le résultat n'était, hélas, pas celui escompté. "J'ai essayé de combler les trous, avoue-t-elle sur les réseaux sociaux le 26 décembre 2021. Mais apparemment, j'étais déjà pleine. Dieu merci on peut dissoudre le produit injecté parce que je commençais à ressembler au personnage des films Maléfique." Sur la fameuse photographie partagée en ligne, on voit la comédienne effectivement transformée, avec une bonne couche de crème sur les joues. Retour à un visage humain dans trois, deux, un...