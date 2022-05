Diaporama : Andréa Casiraghi et Tatiana : Leur fille India, 7 ans, radieuse pour son premier défilé avec ses parents

Andréa Casiraghi et Tatiana : Leur fille India, 7 ans, radieuse pour son premier défilé avec ses parents

Andrea Casiraghi et sa femme Tatiana Santo Domingo arrivent au mariage du prince Phílippos de Grèce et Nina Flohr à Athènes

Tatiana Casiraghi et sa fille India - Les célébrités assistent au défilé croisière Chanel au Monte Carlo Beach à Monaco, le 5 mai 2022. © Olivier Borde / Bestimage

Tatiana Casiraghi et sa fille India - Les célébrités assistent au défilé croisière Chanel au Monte Carlo Beach à Monaco, le 5 mai 2022. © Olivier Borde / Bestimage

Sacha Casiraghi, Stephano Casiraghi, Francesco Casiraghi, la princesse Caroline de Hanovre, Andrea Casiraghi avec sa femme Tatiana Santo Domingo et Pierre Casiraghi et sa femme Beatrice Borromeo - La famille princière de Monaco apparaît au balcon du palais lors de la fête nationale de Monaco, le 19 novembre 2021. © Bebert-Jacovides/Bestimage

Andrea Casiraghi et sa femme Tatiana Santo Domingo arrivent au mariage du prince Phílippos de Grèce et Nina Flohr à Athènes le 23 octobre 2021

Tatiana Santo Domingo et Andrea Casiraghi - La famille princière de Monaco arrive à la soirée de Gala Plácido Domingo – Nuit espagnole au Grimaldi Forum dans la salle des Princes lors de la fête nationale de Monaco, le 19 novembre 2021. © Jean-Charles Vinaj/Pool Monaco/Bestimage

Andrea Casiraghi avec sa femme Tatiana Santo Domingo et leurs enfants, Sacha, India, Maximilian et Gareth Wittstock - La famille princière de Monaco lors de le prise d'Armes, remise d'insignes et défilé militaire sur la place du Palais lors de la fête nationale de Monaco, le 19 novembre 2021. © Jean-Charles Vinaj/Pool Monaco/Bestimage