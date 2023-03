Diaporama : Angèle : Son ex-compagnon Léo Walk dévoile son "endroit de paix" pour déconnecter

1 / 17 Angèle : Son ex-compagnon Léo Walk dévoile son "endroit de paix" pour déconnecter

2 / 17 Angèle a été en couple avec Leo Walk, talentueux danseur Angèle (Artiste féminine et Album le plus streamé d'une artiste féminine "Nonante-Cinq") lors de la 38ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

3 / 17 A l'occasion d'une interview pour "Madame Figaro", Léo Walk s'est confié sur son quotidien de jeune artiste parisien. Léo Walk lors de l'enregistrement de l'émission "On est en direct (OEED)", diffusée en direct sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

4 / 17 Grand passionné d'art et de mode, Léo Walk a expliqué à la rédaction de "Madame Figaro" ses activités détentes dans la jungle urbaine parisienne. Leo Walk lors de l'enregistrement de l'émission "On est en direct (OEED)", diffusée en direct le 6 novembre sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

5 / 17 Grand danseur français, Léo Walk est suivie par de nombreuses personnalités, parmis elles, la chanteuse Doja Cat. Doja Cat au photocall de la 65ème édition de la cérémonie des "Grammy Awards" à Crypto.com Arena à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 5 février 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

6 / 17 Le danseur de 28 ans, qui a grandi dans la banlieue parisienne, a lancé son entreprise de vêtements et de haute joaillerie. Léo Walk à la soirée "César 2020, La Party" au Bridge à Paris le 28 février 2020. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

7 / 17 De 2017 à 2019, Léo Walk était en couple avec la chanteuse belge, Angèle qu'il a rencontré par l'intermédiaire du frère de cette dernière, Roméo Elvis. Angèle (Angele Van Laeken) et Roméo Elvis à la 21ème édition des NRJ Music Awards au Palais des festivals à Cannes le 9 novembre 2019. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

8 / 17 Ensemble, le couple a reçu un prix aux Victoires de la musique pour le clip "Tout oublier" que Leo Walk a chorégraphié. La chanteuse belge Angèle (robe Chanel) assiste à la cérémonie "Billboard Women In Music" à Inglewood (Californie), le 1er mars 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

9 / 17 Angèle (Angele Van Laeken) et son frère Roméo Elvis à la 21ème édition des NRJ Music Awards au Palais des festivals à Cannes le 9 novembre 2019. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

10 / 17 Leo Walk lors de l'enregistrement de l'émission "On est en direct (OEED)", diffusée en direct le 6 novembre sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

11 / 17 Exclusif - Angèle en backstage de la 38ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, France, le 10 février 2023. © Moreau-Veren/Bestimage No Web pour la Belgique et la suisse Exclusive - Celebs in backstage during the 38th "Les Victoires De La Musique" Award Ceremony At La Seine Musicale in Paris, France on February 10, 2023. © BestImage

12 / 17 Florence Foresti et Léo Walk à la soirée "César 2020, La Party" au Bridge à Paris le 28 février 2020. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

13 / 17 Angèle (Album Révélation de l'année pour "Brol", Création Audiovisuelle : Angèle, Tout Oublier), Roméo Elvis lors de la cérémonie des 34e Victoires de la Musique à la Seine Musicale, Boulogne Billancourt le 8 février 209. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

14 / 17 Florence Foresti et Léo Walk à la soirée "César 2020, La Party" au Bridge à Paris le 28 février 2020. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

15 / 17 Angèle (Artiste féminine et Album le plus streamé d'une artiste féminine "Nonante-Cinq") lors de la 38ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, France, le 10 février 2023. © Coadic Guirec/Bestimage Celebs during the 38th "Les Victoires De La Musique" Award Ceremony At La Seine Musicale in Paris, France on February 10, 2023. © BestImage

16 / 17 La chanteuse Angèle (Angèle Van Laeken) 3 Awards: Artist Of The Year, Best Song et Breakthrough Artist/DJ/Producer et son frère, le rappeur Roméo Elvis (Roméo Van Laeken) le 13 novembre 2018. © BestImage, Photonews / Bestimage