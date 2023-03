Angèle : Son ex-compagnon Léo Walk dévoile son "endroit de paix" pour déconnecter

Connu pour ses talents de danseur, mais aussi pour avoir été le compagnon d'Angèle, le Parisien Léo Walk a livré ses confidences au magazine Madame Figaro : "J'habite près du cimetière Père-Lachaise, et je m'y pose souvent, au soleil, pour lire un bouquin. C'est un endroit de paix dans lequel se mêlent les touristes, respectueux du silence, et des promeneurs du quartier. C'est l'un des seuls lieux où je peux vraiment me déconnecter à Paris."

Avec une vie à cent à l'heure qui mélange danse, art, gestion et management de plusieurs entreprises, Léo Walk trouve tout de même le temps de se poser le temps d'un instant dans son quartier favori de Paris, dans une bulle à l'abri de la frénésie de la ville lumière. Avec une communauté de plus de 200 000 abonnés sur Instagram quand Léo Walk n'est pas au studio de danse ou en shooting photo, c'est dans les rues de Paris que le jeune créateur vagabonde. À 28 ans, Léo Walk a conquis de nombreux domaines en partant de la mode à la danse en passant par la haute joaillerie, le créateur, danseur, chef d'entreprise et chorégraphe est le nouveau talent que tout le monde s'arrache.

Celui qui se définit comme un véritable "prada boy" est devenu le nouveau IT boy français, suivi par la célèbre Doja Cat sur Instagram, pourrait espérer une carrière à l'internationale. Si pour le moment, Léo Walk est le chouchou des Française et des Français, l'artiste originaire de la banlieue parisienne a tout de même conquis le coeur de nos voisins belges puisque le danseur a également été le chorégraphe du clip de Angèle, Tout oublier. Cette opportunité lui a d'ailleurs valu une distinction honorifique aux victoires de la musique en 2019, un bonheur pour la chanteuse dont il avait conquis le coeur.

Léo Walk, une fin de relation compliquée avec Angèle

Pour rappel, Léo Walk et Angèle étaient bel et bien en couple ! Rencontrés par l'intermédiaire du rappeur Roméo Elvis, Angèle et Léo Walk ont été en couple pendant plus de deux ans, cependant leur relation a pris fin brutalement face à la notoriété de plus en plus importante des deux tourtereaux.

Si le danseur semblait jusque là à l'aise face à sa popularité, pour son ancienne partenaire, Angèle, le rapport à la surexposition médiatique a été très compliqué pour leur couple. Dans son album intitulé Perdus, la soeur de Roméo Elvis évoquait sa rupture avec le danseur Léo Walk, après deux ans de relation. "Sans prendre la mesure de ce qui m'arrivait et c'est arrivé sans le voir venir. Notoriété oblige, j'y prends bien du plaisir même si j'y perds ma liberté", entonnait-elle.