Diaporama Angelina Jolie : Un nouveau tatouage lourd de sens... Brad Pitt en prend encore pour son grade !

1 / 13 Angelina Jolie : Un nouveau tatouage lourd de sens... Brad Pitt en prend encore pour son grade !

2 / 13 Angelina Jolie - Première de "Maleficent: Mistress of Evil" au théâtre El Capitan dans le quartier de Hollywood à Los Angeles.

3 / 13 Brad Pitt et Angelina Jolie au BAFTA Awards à Londres. Le 16 février 2014.

4 / 13 Angelina Jolie, Vivienne, Knox, Shiloh, Zahara, Maddox et Pax Jolie-Pitt, Loung Ung, Kimhak Mun - Première de "First they killed my father". Le 11 septembre 2017. © Brent Perniac/AdMedia via ZUMA Wire/Bestimage

5 / 13 Angelina Jolie arrive à l'aéroport JFK de New York avec ses six enfants Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox, le 11 juin 2021.

6 / 13 Angelina Jolie - Première du film "Salt", Empire Leicester Square, Londres.

7 / 13 Angelina Jolie dans la bande-annonce du nouveau film Marvel "Eternals". Le 24 mai 2021.

8 / 13 Angelina Jolie - Première du film "Mr & Ms Smith" à Los Angeles. Le 6 juillet 2005.

9 / 13 Exclusif - Angelina Jolie et sa fille Zahara ont fait quelques courses à Los Angeles le 23 mai 2021.

10 / 13 Angelina Jolie dans la bande-annonce du nouveau film Marvel "Eternals". Le 24 mai 2021.

11 / 13 Angelina Jolie - Première du film "Beyond Borders" à Madrid.

12 / 13 Angelina Jolie et ses enfants Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, Zahara Marley Jolie-Pitt - Première de "Maléfique : Le pouvoir du Mal" à Rome.