Angelina Jolie : Un nouveau tatouage lourd de sens... Brad Pitt en prend encore pour son grade !

Un nouveau tatouage pour la comédienne ! Angelina Jolie, qui entretient une passion folle pour les peaux encrées, vient de se fairer graver une citation lourde de sens vis-à-vis de sa situation actuelle. Alors qu'elle se promenait dans les rues de New York, ville dans laquelle elle a choisi de célébrer son anniversaire en famille - elle a fêté ses 46 ans le 4 juin dernier -, l'héroïne de la saga Maléfique a été photographiée bras nus. L'occasion de lire la fameuse phrase de Galilée "Eppur si muove", qui signifie en français "Et pourtant, elle bouge".

Angelina Jolie est en pleine bataille juridique avec Brad Pitt... et elle est loin d'obtenir satisfaction, puisque son ex vient d'obtenir la garde partagée des enfants malgré ses réticences. Vous ne voyez pas le rapport entre le savant italien et cette histoire ? Pour rappel, il avait prononcé cette phrase en 1633 alors qu'on lui imposait de revenir sur ses propos, lui qui prouvait scientifiquement que la Terre se déplaçait autour du soleil - et il disait juste ! Cette citation est donc devenue une référence pour tous ceux qui savent qu'ils ont raison et que la vérité finira par refaire surface.

Accro aux tatouages, Angelina Jolie s'inspire souvent de ses voyages, de ses oeuvres caritatives ou encore de ses enfants dans le choix des motifs. Mais son divorce dure depuis si longtemps qu'il est tout autant encré dans sa tête que sur son bras. La comédienne refusait que Brad Pitt obtienne davantage de temps avec Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans, Knox et Vivienne, 12 ans - Maddox, 19 ans, n'est plus tellement concerné par cette problématique. Or, au mois de mai, la justice a tranché en sa défaveur et elle l'a promis : elle ne pardonnera jamais son ex et elle ne compte pas en rester là. Parmi ses craintes, la comédienne avait notamment évoquer un comportement physiquement et moralement violent de la part de son ancien compagnon. La suite au prochain épisode... si l'on en croit son nouveau tatouage !

