Diaporama : Anne Caillon en couple depuis 14 ans et maman : rares photos de sa fille et de son discret compagnon

1 / 16 Anne Caillon en couple depuis 14 ans et maman : rares photos de sa fille et de son discret compagnon

Anne Caillon sera à l'écran ce soir sur la troisième chaine, dans le téléfilm "La Malédiction de Provins".

3 / 16 L'occasion de se pencher sur sa vie en dehors des caméras et des tournages, elle qui est maman d'une petite fille prénommée Léna, qu'elle a eue avec un très discret compagnon. Anne Caillon - Arrivées aux obsèques (bénédiction) de Gaspard Ulliel en l'église Saint-Eustache à Paris. Le 27 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

4 / 16 Deux personnes très chères à son coeur - que l'on peut retrouver sur quelques photos postées sur ses réseaux sociaux - mais dont elle ne parle que très rarement en interview, mettant un point d'honneur à ne pas trop s'exprimer sur sa vie privée. Exclusif - Anne Caillon lors de la soirée d'inauguration du club Manko à Paris, France, le 12 septembre 2019. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

5 / 16 Mais elle faisait toutefois une exception pour "Purepeople" en janvier 2020, évoquant alors sa fille et notamment la manière dont celle dernière perçoit le métier de sa maman Anne Caillon - Photocall de la série "Demain nous appartient" lors de la 19ème édition du Festival de la Fiction TV de la Rochelle, France, le 16 septembre 2017. © Patrick Bernard/Bestimage © BestImage, PATRICK BERNARD / BESTIMAGE

6 / 16 Quelques mois plus tard, c'est dans les colonnes du magazine " Télé 7 Jours" , cette fois-ci, qu'elle s'exprimait sur sa fille mais aussi sur le père de cette dernière. Anne Caillon, de la serie 'Dos au Mur' pendant un photocall le 10 juin 2013 au Grimaldi Forum a Monaco dans le cadre du 53eme Festival de Television de Monte Carlo. © BestImage, JUNIOR / BESTIMAGE

7 / 16 De rares confessions sur son quotidien. Anne Caillon - Ceremonie d'ouverture du 53eme festival de Monte Carlo au Forum Grimaldi a Monaco avec la projection de la serie "Crossing Lines", le 9 Juin 2013. © BestImage, JLPPA / Bestimage

Anne Caillon - Arrivées aux obsèques (bénédiction) de Gaspard Ulliel en l'église Saint-Eustache à Paris. Le 27 janvier 2022

