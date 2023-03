Anne Caillon en couple depuis 14 ans et maman : rares photos de sa fille et de son discret compagnon

J'adore m'occuper de mes proches

Quelques mois plus tard, c'est dans les pages du magazine Télé 7 Jours, cette fois-ci, qu'elle s'exprimait sur sa fille mais aussi sur le père de cette dernière. De rares confessions sur son quotidien. "À la maison, il y a toujours quelqu'un qui me sollicite. J'adore m'occuper de mes proches, bien sûr", avait-elle déclaré dans un premier temps, avant de nuancer : "Mais parfois, j'aime m'isoler et dormir seule. Me passer des ronflements de mon homme, des mauvais rêves de ma fille et du toutou, qui cherche toujours à grimper sur la couette. Bref, lorsqu'il m'arrive de dormir seule, c'est le nirvana !"