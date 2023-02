Diaporama : Anne-Elisabeth Lemoine : "Mais de quoi je me mêle ?", elle se lâche en direct, ses chroniqueurs la recadrent

1 / 11 Anne-Elisabeth Lemoine dans "C à Vous". © C à Vous

2 / 11 Anne-Élisabeth Lemoine au photocall pour la conférence de presse de rentrée de France TV à la Grande Halle de la Villette à Paris, France, le 6 juillet 2022. © Coadic Guirec/Bestimage Celebs attend the photocall for France TV's back-to-school press conference at the Grande Halle de la Villette in Paris, France, on July 6, 2022. © BestImage

3 / 11 Anne-Elisabeth Lemoine lors du photocall dans le cadre de la conférence de presse de France Télévisions au Pavillon Gabriel à Paris, France, le 24 août 2021. © Pierre Perusseau/Bestimage Celebs during the photocall as part of France Television's press conference at Pavillon Gabriel in Paris, France, on August 24, 2021. © BestImage

4 / 11 Exclusif - No Web - Anne-Elisabeth Lemoine - Backstage de l'enregistrement de l'émission "Symphonie pour la Vie, Spéciale Pièces jaunes" au Théâtre national de l'Opéra Comique à Paris, qui sera diffusée le 10 février sur France 3. Les 3 et 4 février 2021 France 3 propose en prime une soirée « Symphonie pour la vie, spécial Pièces jaunes – Le Concert ». Les artistes se mobilisent pour un grand concert à l’Opéra-Comique au profit de l’opération « Pièces jaunes » organisée par la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France pour les enfants et les jeunes hospitalisés. © Dominique Jacovides / Bestimage Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage

5 / 11 Anne-Elisabeth Lemoine - Montée des marches du film "Hors Normes" pour la clôture du 72ème Festival International du Film de Cannes. Le 25 mai 2019 © Borde / Bestimage Red carpet for the movie "Hors Normes" during the 72nd Cannes International Film festival. On may 25th 2019 © BestImage

6 / 11 Anne-Élisabeth Lemoine au photocall pour la conférence de presse de rentrée de France TV à la Grande Halle de la Villette à Paris, France, le 6 juillet 2022. © Coadic Guirec/Bestimage Celebs attend the photocall for France TV's back-to-school press conference at the Grande Halle de la Villette in Paris, France, on July 6, 2022. © BestImage

7 / 11 Anne Elisabeth Lemoine au photocall de la conférence de presse de France 2 au théâtre Marigny à Paris le 18 juin 2019 © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage

8 / 11 Anne-Elisabeth Lemoine lors du photocall dans le cadre de la conférence de presse de France Télévisions au Pavillon Gabriel à Paris, France, le 24 août 2021. © Pierre Perusseau/Bestimage Celebs during the photocall as part of France Television's press conference at Pavillon Gabriel in Paris, France, on August 24, 2021. © BestImage

9 / 11 Anne-Élisabeth Lemoine - Montée des marches du film "Hors Normes" pour la clôture du 72ème Festival International du Film de Cannes. Le 25 mai 2019 © Jacovides-Moreau / Bestimage Red carpet for the movie "Hors Normes" during the 72nd Cannes International Film festival. On may 25th 2019 © BestImage

10 / 11 Anne Elisabeth Lemoine au photocall de la conférence de presse de France 2 au théâtre Marigny à Paris le 18 juin 2019 © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage