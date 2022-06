Diaporama : Anouchka Delon maman : son fils Lino, 2 ans, est déjà si grand !

Anouchka Delon et son compagnon Julien Dereims sur Instagram.

Julien Dereims, le compagnon d'Anouchka Delon, et leur fils Lino. Le 19 juin 2022.

Alain Delon et son petit-fils Lino. Instagram.

Anouchka Delon enceinte et son compagnon Julien Dereims - Arrivées au défilé Elie Saab "Collection Prêt-à-Porter Printemps/Eté 2020" lors de la Fashion Week de Paris (PFW), le 28 septembre 2019. © Olivier Borde / Bestimage

Anouchka Delon enceinte et son compagnon Julien Dereims - Défilé Elie Saab "Collection Prêt-à-Porter Printemps/Eté 2020" lors de la Fashion Week de Paris (PFW), le 28 septembre 2019. © Veerren Ramsamy - Christophe Clovis / Bestimage

Anouchka Delon - Photocall de la soirée Kering "Women In Motion Awards", Place de la Castre, lors du 72e Festival International du Film de Cannes. © Denis Guignebourg / Bestimage

Anouchka Delon : grande première pour son fils (première fois chez le coiffeur et pas n'importe qui)

9 / 14

Alain Delon entouré par son fils Alain-Fabien et sa fille Anouchka Delon lors de la soirée pour la sortie de la cassette vidéo et du DVD du film "Les 101 dalmatiens 2". Le 15 octobre 2002. © Christophe Aubert via Bestimage