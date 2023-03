Diaporama : Baptiste Giabiconi bientôt papa ! Gros mystère sur l'identité de sa compagne, qui dévoile son ventre rond

2 / 17

Baptiste Giabiconi va pouponner ! Baptiste Giabiconi - Photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala" au Four Seasons Hotel George V à Paris. Ce traditionnel dîner de charité organisé chaque année par Thierry Martino qui en assure les Relations Publiques, a pour vocation de collecter des fonds en faveur de Global Gift Foundation et de Eva Longoria Foundation. Leur mission est de venir en aide aux femmes et aux enfants partout où cela est nécessaire, notamment en soutenant financièrement des projets associatifs ciblés permettant d'améliorer le quotidien des personnes en situation de précarité. Chaque année la Fondation Global Gift choisit également une association locale afin de lui reverser une part des bénéfices de la soirée. Cette année c'est l'association " Un Rien C'est Tout " présidée par Cécile Duffau qui a été choisie. Cette association défend 4 grandes causes qui sont : le droit à la dignité, l'enfance, la santé et l'environnement. En tout ce sont plus de 190 projets réalisés et près de 3 millions d'euros collectés depuis sa création en 2016. Outre Eva Longoria, de nombreux invités ont foulé le tapis rouge. Christophe Beaugrand et Béatrice Rosen ont endossé les rôles de Maitre et Maîtresse de Cérémonie. (En français pour lui, en anglais pour elle) Pour l'animation musicale, la Fondation a pu compter sur la présence de Camille Lellouche qui a subjugué l'assistance du Global Gift Gala en reprenant quelques-uns de ses succès, ainsi que de la participation surprise d'Hélène Segara qui est montée à l'improviste sur scène pour entonner son tube " Il y a trop de gens qui t'aiment " devant un parterre d'invités conquis. Une vente aux enchères s'est déroulée sous la houlette de Julien Brunie, DG de Christie's, dévoilant des lots d'exception tels qu'une peinture d'Auguste, l'artiste phare du french pop Art, un dîner avec Eva Longoria herself ... ou bien encore une sculpture de Richard Orlinski (qui a reçu le Global Gift Utopia Award des mains d'Eva Longoria récompensant ses engagements humanitaires, tout comme l'entrepreneur espagnol, Javier Garcia qui lui a reçu le Global Gift Philanthropreneur Award) La soirée a pu être imaginée grâce au soutien des sponsors UTOPIA Avatars, (Société basée sur l'écosystème NFT utilisant la puissance de la blockchain pour amplifier sa mission de sensibilisation à la construction d'un monde plus éthique) ainsi que de la marque de bijoux APM Monaco qui a, pour l'occasion, paré Eva Longoria de magnifiques créations. Quant au diner, signé Christian Le Squer, Chef étoilé du restaurant " Le Cinq ", il fut sublimé grâce aux vins Château Enclos Haut Mazeyres, Appellation POMEROL, et les champagnes BOLL&Cie. © Marc Ausset-Lacroix / Bestimage © BestImage, Marc Ausset Lacroix / Bestimage