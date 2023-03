Baptiste Giabiconi bientôt papa ! Gros mystère sur l'identité de sa compagne, qui dévoile son ventre rond

Je vais essayer de faire des jumeaux

Baptiste Giabiconi avait déjà évoqué le sujet de la paternité dans le passé. Dans une interview accordée au magazine Ici Paris, il avait indiqué son plus grand souhait pour le futur : celui d'avoir deux enfants. "Idéalement, un garçon et une fille, pour qu'ils aient des parts égales. Je vais essayer de faire des jumeaux" avait-il déclaré. Il s'attelait d'ailleurs déjà à leur assurer un avenir plutôt confortable côté finances : "J'aime les challenges. Je suis aussi associé dans une enseigne de restaurant de sushis. Je fais de la promotion immobilière... Je veux laisser de belles choses à mes enfants !"

Ce mercredi 29 mars, Baptiste Giabiconi n'en a pas dit plus. On ignore l'identité de la chérie, le nombre de bébés, le(s) prénom(s) du ou des futur(s) enfant(s) et la date d'accouchement mais une chose est certaine : le mannequin est sur le point de réaliser l'un de ses plus grands rêves. Tous nos voeux de bonheur et toutes nos félicitations aux futurs parents !