Diaporama : Ben Mazué reçu par Bernard Montiel sur Oympia TV, il dit tout sur sa tournée "Paradis Tour"

Après avoir invité plusieurs artistes ces derniers mois comme Jean-Baptiste Guégan, Bernard Montiel vient tout récemment de recevoir le chanteur Ben Mazué sur Olympia TV.

L'artiste de 42 ans s'est exprimé sur sa tournée, le "Paradis Tour", diffusée sur la chaîne ce mardi 21 février, juste avant l'interview.

" L'idée, c'est de se mettre dans la démarche de transmettre, j'ai pas vraiment de micro en main. Il n'y a pas beaucoup de musiciens, pas de retour. L'idée, c'est vraiment de parler au public ", a-t-il notamment déclaré, comme l'a dévoilé un extrait.

Pour rappel, à travers ses chansons poétiques, sa voix douce et enivrante et ses textes bouleversants, Ben Mazué est un artiste qui ne cesse de convaincre.

Il s'était lancé dans la musique à l'âge de 25 ans, avant d'être récompensé par le prix SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique des découvertes, ndlr) en 2006 et de recevoir celui du Paris Jeunes Talents en 2008.

En 2010, il est lauréat du FAIR (Fonds d'action et d'initiative rock, ndlr)

