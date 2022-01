Diaporama Benjamin Castaldi balance sur sa liaison avec une Spice Girls, Cyril Hanouna choqué

Benjamin Castaldi avoue avoir eu une aventure avec l'ancienne Spice Girls Mel C

Benjamin Castaldi a eu une aventure avec la Spice Girls Mel C

Benjamin Castaldi a eu une aventure avec la Spice Girls Mel C

Melanie C ("Spice Girls") donne un concert lors du "Victorious Festival" à Portsmouth, le 29 août 2021.

Benjamin Castaldi a eu une aventure avec la Spice Girls Mel C

Mel C (Chisholm) arrive au Royal Albert Hall à Londres, le 21 juillet 2021.

Benjamin Castaldi a eu une aventure avec la Spice Girls Mel C

Mel C (Melanie Chisholm) en concert lors du "Gone Wild Festival" à Exeter. Le 28 août 2021

Benjamin Castaldi - Photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2021" à l'hôtel Four Seasons Hotel George V à Paris le 30 octobre 2021. © Marc Ausset Lacroix/Bestimage

12 / 13

Mel C (Melanie Chisholm) en close-up au Royal Albert Hall, qui rouvre ses portes après plus d'un an de fermeture. Le Royal Labert Hall célèbrera cette année son 150ème anniversaire. Londres, le 19 juillet 2021.