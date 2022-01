Benjamin Castaldi balance sur sa liaison avec une Spice Girls, Cyril Hanouna choqué

Benjamin Castaldi a mouché Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste ce jeudi 27 janvier. L'ancien animateur de Secret Story a évoqué ses relations passées, parmi lesquelles son mariage avec Flavie Flament, et visiblement, Cyril Hanouna ne s'attendait pas à recevoir une telle information de sa part.

Plutôt curieux, l'animateur phare de C8 a fait un tour de table pour connaître les aventures passées de son équipe et donc celles de Benjamin Castaldi. Outre l'actrice américaine Andie MacDowell auprès de laquelle il n'avait, d'après ses dires, pas beaucoup brillé, le mari d'Aurore Aleman a indiqué qu'il avait vécu une amourette avec l'une des Spice Girls. De quoi rendre Cyril Hanouna complètement fou : "Mais arrêtez, quoi ?" Voyant l'animateur plutôt sceptique après sa révélation, Benjamin Castaldi et d'autres chroniqueurs lui ont confirmé la nouvelle : "Je vous l'ai déjà dit 20 fois, c'est celle qui était en jogging".

Benjamin Castaldi a donc eu une aventure avec la chanteuse Mel C, grande brune à l'allure sportive du girls band. Et le chroniqueur en garde visiblement un très bon souvenir : "C'était une soirée très sympa. Elle était venue chez Drucker et elle est repartie avec moi" a-t-il révélé, pas peu fier d'avoir partagé un peu plus que le canapé rouge de Michel Drucker avec la chanteuse.

Toutes ces histoires de coeur de Benjamin Castaldi appartiennent au passé. L'ancienne star de TF1 est désormais marié avec Aurore Aleman, son coup de foudre de 2015. Fou amoureux, le chroniqueur lui a passé la bague au doigt en août 2016 avant de concrétiser encore un peu plus son histoire avec elle. Quatre ans pile après leur passage devant monsieur le maire, Aurore Aleman et Benjamin Castaldi sont devenus les parents d'un petit garçon prénommé Gabriel. Le portrait craché de son papa.