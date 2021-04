Diaporama Beyoncé maman : les rares confidences de Jay-Z sur leurs enfants

1 / 19 Beyoncé maman : les rares confidences de Jay-Z sur leurs enfants

2 / 19 Exclusif - Beyoncé est allée passer la journée sur un yacht privé avec son mari Jay-Z, sa mère Tina Knowles et son mari Richard Lawson à Fort Lauderdale au sud-est de la Floride

3 / 19 Découvrez un nouvel album visuel inspiré de The Lion King: The Gift. Black Is King, un film de Beyonce, est diffusé en exclusivité le 31 juillet sur Disney +

4 / 19 Images du documentaire "Homecoming" avec Beyoncé. Depuis quelques jours maintenant, la chanteuse a débarqué sur Netflix. La plateforme américaine a dévoilé en intégralité son concert au festival Coachella 2018. Ce documentaire dévoile les dessous de sa performance. On peut également la voir passer quelques moments avec son mari Jay-Z et ses enfants Blue Ivy, Rumi et Sir. Le 22 avril 2019

5 / 19 Exclusif - Beyonce et Jay-Z en famille font une sortie en mer sur un luxueux bateau avec Jack Dorsey, le PDG de Twitter, dans les Hamptons, le 24 août 2020.

6 / 19 Découvrez un nouvel album visuel inspiré de The Lion King: The Gift. Black Is King, un film de Beyonce, est diffusé en exclusivité le 31 juillet sur Disney +

7 / 19 Exclusif - Beyoncé et sa fille Blue Ivy arrivent en jet privé dans les Hamptons à New York le 19 juin 2020. Elles portent des masques pour se protéger de l'épidémie de Coronavirus (Covid-19).

8 / 19 Images du documentaire "Homecoming" avec Beyoncé. Depuis quelques jours maintenant, la chanteuse a débarqué sur Netflix. La plateforme américaine a dévoilé en intégralité son concert au festival Coachella 2018. Ce documentaire dévoile les dessous de sa performance. On peut également la voir passer quelques moments avec son mari Jay-Z et ses enfants Blue Ivy, Rumi et Sir. Le 22 avril 2019

9 / 19 Beyoncé et Jay Z quittent le restaurant Giorgio Baldi à Los Angeles après l'after de la soirée des Grammy Awards le 15 mars 2021. Lors de la cérémonie, Beyoncé à remporté son 28ème Grammy Award, ce qui fait d'elle, la chanteuse la plus titrée.

10 / 19 Exclusif - Beyoncé, Jay Z et leur fille Blue Ivy quittent le Hard Rock Stadium à l'issue du 54 ème Super Bowl à Miami, le 2 février 2020. Blue Ivy est repartie en tenant contre elle un ballon de football américain. Les Chiefs de Kansas City remportent le Super Bowl (31 - 20) face aux 49ers de San Francisco, notamment grâce au quarterback P. Mahomes (15).

11 / 19 Beyoncé et Jay Z quittent le restaurant Giorgio Baldi à Los Angeles après l'after de la soirée des Grammy Awards le 15 mars 2021. Lors de la cérémonie, Beyoncé à remporté son 28ème Grammy Award, ce qui fait d'elle, la chanteuse la plus titrée.

12 / 19 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec Jay-Z et sa femme Beyonce Knowles à la première du film "Le Roi Lion" au cinéma Odeon Luxe Leicester Square à Londres, le 14 juillet 2019.

13 / 19 Exclusif - Beyonce et Jay-Z en famille font une sortie en mer sur un luxueux bateau avec Jack Dorsey, le PDG de Twitter, dans les Hamptons, le 24 août 2020. Le couple était accompagné de leurs jumeaux de trois ans, Sir Carter et Rumi, et de leur fille de huit ans, Blue Ivy, qui apparaît dans le dernier clip de sa mère "Brown skin girl".

14 / 19 Découvrez un nouvel album visuel inspiré de The Lion King: The Gift. Black Is King, un film de Beyonce, est diffusé en exclusivité le 31 juillet sur Disney +

15 / 19 Exclusif - Beyoncé et sa fille arrivent en jet privé dans les Hamptons à New York le 19 juin 2020. Elles portent des masques pour se protéger de l'épidémie de Coronavirus (Covid-19).

16 / 19 Images du documentaire "Homecoming" avec Beyoncé. Depuis quelques jours maintenant, la chanteuse a débarqué sur Netflix. La plateforme américaine a dévoilé en intégralité son concert au festival Coachella 2018. Ce documentaire dévoile les dessous de sa performance. On peut également la voir passer quelques moments avec son mari Jay-Z et ses enfants Blue Ivy, Rumi et Sir. Le 22 avril 2019

17 / 19 Exclusif - Beyoncé et son mari Jay Z avec leurs enfants arrivent en jet privé dans les Hamptons à New York le 19 juin 2020. Ils portent des masques pour se protéger de l'épidémie de Coronavirus (Covid-19).

18 / 19 Exclusif - Beyonce et son mari Jay Z sont allés dîner au restaurant après le concert de Jay Z au Webster Hall à New York, le 26 avril 2019.