Beyoncé maman : les rares confidences de Jay-Z sur leurs enfants

Tout fan de Beyoncé sait ô combien elle apprécie sa tranquillité. Une fois tous les six mois, elle embarque avec son mari Jay-Z et leurs enfants, Blue Ivy (9 ans) et les jumeaux Sir et Rumi (4 ans), dans un yacht de luxe pour quelques semaines de calme absolu. Ne montrant rien de leur vie de famille, le couple d'artistes ne donne que de très rares interviews. La dernière date du dimanche 25 avril 2021.

Auprès du Sunday Times, Jay-Z a expliqué qu'il faisait de son mieux pour soutenir ses enfants, peu importe le chemin - artistique ou non - qu'ils choisissent. "Se sentir aimé est la chose la plus importante pour un enfant, vous savez. Je ne pense pas : 'Ceci est mon entreprise que je te lègue, que je créé pour toi'. Et si mon enfant voulait faire de la musique ou du sport ? Je ne sais pas, effectivement. Mais si votre enfant se sent soutenu et aimé, je pense que tout devient possible", développe le père de famille de 51 ans.

Avec la pandémie et ses confinements, Jay-Z a véritablement accordé tout son temps à ses enfants. Une période bénie pendant laquelle il a réfléchit sur sa manière d'éduquer. "Le but est de leur donner un environnement chaleureux et aimant, d'être très attentif à la personne qu'ils souhaitent devenir. C'est facile pour nous, en tant qu'humains, de vouloir que nos enfants fassent certaines choses, mais nous n'en avons aucune idée. Nous sommes simplement des guides", résume-t-il. On sait déjà que Blue Ivy, Sir et Rumi ne peuvent devenir qu'aussi géniaux que leurs parents.

Le 10 avril dernier, Jay-Z et Beyoncé fêtaient leur 13e anniversaire de mariage en organisant un petit voyage improvisé à Las Vegas. Une étape importante pour le couple qui a parfois souffert de rumeurs d'infidélité...