Diaporama Bilal Hassani et Clara Luciani : prêts pour Noël, ils illuminent Paris !

1 / 27 Bilal Hassani et Clara Luciani : prêts pour Noël, ils illuminent Paris !

2 / 27 Exclusif - Bilal Hassani inaugure les illuminations de Noël du centre commercial Westfield Forum des Halles. Paris © Panoramic/Bestimage

3 / 27 La chanteuse Clara Luciani a inauguré les illuminations de Noël de l'Avenue des Champs-Élysées. Paris, le 21 novembre 2021. © Coadic Guirec / Bestimage

4 / 27 Exclusif - Bilal Hassani inaugure les illuminations de Noël du centre commercial Westfield Forum des Halles. Paris, le 20 novembre 2021. © Panoramic/Bestimage

5 / 27 La chanteuse Clara Luciani, Anne Hidalgo, maire de Paris, Jeanne d'Hauteserre, maire du 8e Arrondissement de Paris, Marc Antoine Jamet (Président du Comité des Champs-Élysées), Sylvain Maillard (Député de la 1ère Circonscription de Paris), Emmanuel Grégoire (Premier adjoint au Budget de la Ville de Paris), Olivia Polski (adjointe à la maire de Paris en charge du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et des métiers d'art et de mode) et Jean Baptiste Santoul (président de Ferrero France) inaugurent les illuminations de Noël de l'Avenue des Champs-Élysées. Paris, le 21 novembre 2021. © Coadic Guirec / Bestimage

6 / 27 Anna Hidalgo, maire de Paris, la chanteuse Clara Luciani, Marc Antoine Jamet (Président du Comité des Champs-Élysées) et Jeanne d'Hauteserre, maire du 8e Arrondissement de Paris, inaugurent les illuminations de Noël de l'Avenue des Champs-Élysées. Paris, le 21 novembre 2021. © Coadic Guirec / Bestimage

7 / 27 Exclusif - Bilal Hassani inaugure les illuminations de Noël du centre commercial Westfield Forum des Halles. Paris, le 20 novembre 2021. © Panoramic/Bestimage

8 / 27 Exclusif - Bilal Hassani inaugure les illuminations de Noël du centre commercial Westfield Forum des Halles. Paris, le 20 novembre 2021. © Panoramic/Bestimage

9 / 27 Exclusif - Bilal Hassani inaugure les illuminations de Noël du centre commercial Westfield Forum des Halles. Paris, le 20 novembre 2021. © Panoramic/Bestimage

10 / 27 Exclusif - Bilal Hassani inaugure les illuminations de Noël du centre commercial Westfield Forum des Halles. Paris, le 20 novembre 2021. © Panoramic/Bestimage

11 / 27 Exclusif - Bilal Hassani inaugure les illuminations de Noël du centre commercial Westfield Forum des Halles. Paris, le 20 novembre 2021. © Panoramic/Bestimage

12 / 27 Exclusif - Bilal Hassani inaugure les illuminations de Noël du centre commercial Westfield Forum des Halles. Paris, le 20 novembre 2021. © Panoramic/Bestimage

13 / 27 Exclusif - Bilal Hassani inaugure les illuminations de Noël du centre commercial Westfield Forum des Halles. Paris, le 20 novembre 2021. © Panoramic/Bestimage

14 / 27 Exclusif - Bilal Hassani inaugure les illuminations de Noël du centre commercial Westfield Forum des Halles. Paris, le 20 novembre 2021. © Panoramic/Bestimage

15 / 27 Exclusif - Bilal Hassani inaugure les illuminations de Noël du centre commercial Westfield Forum des Halles. Paris, le 20 novembre 2021. © Panoramic/Bestimage

16 / 27 Exclusif - Bilal Hassani inaugure les illuminations de Noël du centre commercial Westfield Forum des Halles. Paris, le 20 novembre 2021. © Panoramic/Bestimage

17 / 27 Exclusif - Bilal Hassani inaugure les illuminations de Noël du centre commercial Westfield Forum des Halles. Paris, le 20 novembre 2021. © Panoramic/Bestimage

18 / 27 Exclusif - Bilal Hassani inaugure les illuminations de Noël du centre commercial Westfield Forum des Halles. Paris, le 20 novembre 2021. © Panoramic/Bestimage

19 / 27 Inauguration des illuminations de Noël de l'Avenue des Champs-Élysées, marrainée par la chanteuse Clara Luciani. Paris, le 21 novembre 2021. © Coadic Guirec / Bestimage

20 / 27 La chanteuse Clara Luciani, Anne Hidalgo, maire de Paris, Jeanne d'Hauteserre, maire du 8e Arrondissement de Paris, Marc Antoine Jamet (Président du Comité des Champs-Élysées), Sylvain Maillard (Député de la 1ère Circonscription de Paris), Emmanuel Grégoire (Premier adjoint au Budget de la Ville de Paris), Olivia Polski (adjointe à la maire de Paris en charge du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et des métiers d'art et de mode) et Jean Baptiste Santoul (président de Ferrero France) inaugurent les illuminations de Noël de l'Avenue des Champs-Élysées. Paris, le 21 novembre 2021. © Coadic Guirec / Bestimage

21 / 27 La chanteuse Clara Luciani, Anne Hidalgo, maire de Paris, Jeanne d'Hauteserre, maire du 8e Arrondissement de Paris, Marc Antoine Jamet (Président du Comité des Champs-Élysées), Sylvain Maillard (Député de la 1ère Circonscription de Paris), Emmanuel Grégoire (Premier adjoint au Budget de la Ville de Paris), Olivia Polski (adjointe à la maire de Paris en charge du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et des métiers d'art et de mode) et Jean Baptiste Santoul (président de Ferrero France) inaugurent les illuminations de Noël de l'Avenue des Champs-Élysées. Paris, le 21 novembre 2021. © Coadic Guirec / Bestimage

22 / 27 La chanteuse Clara Luciani, Anne Hidalgo, maire de Paris, Jeanne d'Hauteserre, maire du 8e Arrondissement de Paris, Marc Antoine Jamet (Président du Comité des Champs-Élysées), Sylvain Maillard (Député de la 1ère Circonscription de Paris), Emmanuel Grégoire (Premier adjoint au Budget de la Ville de Paris), Olivia Polski (adjointe à la maire de Paris en charge du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et des métiers d'art et de mode) et Jean Baptiste Santoul (président de Ferrero France) inaugurent les illuminations de Noël de l'Avenue des Champs-Élysées. Paris, le 21 novembre 2021. © Coadic Guirec / Bestimage

23 / 27 La chanteuse Clara Luciani, Anne Hidalgo, maire de Paris, Jeanne d'Hauteserre, maire du 8e Arrondissement de Paris, Marc Antoine Jamet (Président du Comité des Champs-Élysées), Sylvain Maillard (Député de la 1ère Circonscription de Paris), Emmanuel Grégoire (Premier adjoint au Budget de la Ville de Paris), Olivia Polski (adjointe à la maire de Paris en charge du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et des métiers d'art et de mode) et Jean Baptiste Santoul (président de Ferrero France) inaugurent les illuminations de Noël de l'Avenue des Champs-Élysées. Paris, le 21 novembre 2021. © Coadic Guirec / Bestimage

24 / 27 La chanteuse Clara Luciani, Anne Hidalgo, maire de Paris, Jeanne d'Hauteserre, maire du 8e Arrondissement de Paris, Marc Antoine Jamet (Président du Comité des Champs-Élysées), Sylvain Maillard (Député de la 1ère Circonscription de Paris), Emmanuel Grégoire (Premier adjoint au Budget de la Ville de Paris), Olivia Polski (adjointe à la maire de Paris en charge du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et des métiers d'art et de mode) et Jean Baptiste Santoul (président de Ferrero France) inaugurent les illuminations de Noël de l'Avenue des Champs-Élysées. Paris, le 21 novembre 2021. © Coadic Guirec / Bestimage

25 / 27 La chanteuse Clara Luciani, Anne Hidalgo, maire de Paris, Jeanne d'Hauteserre, maire du 8e Arrondissement de Paris, Marc Antoine Jamet (Président du Comité des Champs-Élysées), Sylvain Maillard (Député de la 1ère Circonscription de Paris), Emmanuel Grégoire (Premier adjoint au Budget de la Ville de Paris), Olivia Polski (adjointe à la maire de Paris en charge du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et des métiers d'art et de mode) et Jean Baptiste Santoul (président de Ferrero France) inaugurent les illuminations de Noël de l'Avenue des Champs-Élysées. Paris, le 21 novembre 2021. © Coadic Guirec / Bestimage

26 / 27 Anna Hidalgo, maire de Paris, la chanteuse Clara Luciani, Marc Antoine Jamet (Président du Comité des Champs-Élysées) et Jeanne d'Hauteserre, maire du 8e Arrondissement de Paris, inaugurent les illuminations de Noël de l'Avenue des Champs-Élysées. Paris, le 21 novembre 2021. © Coadic Guirec / Bestimage