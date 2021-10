Diaporama Brigitte Macron bras dessus, bras dessous avec Emmanuel pour une visite avec une rivale du président

1 / 23 Brigitte Macron bras dessus, bras dessous avec Emmanuel pour une visite avec une rivale du président

2 / 23 Le président de la République française Emmanuel Macron et sa femme la Premier Dame Brigitte Macron lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France

3 / 23 Le président de la République française Emmanuel Macron lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021.

4 / 23 Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et candidate à l'investiture des Républicains pour la présidentielle et Manuel Valls lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021.

5 / 23 Le président de la République française Emmanuel Macron, avec l'écrivain et journaliste Martine Le Blond-Zola (arrière-petite-fille de l'écrivain Emile Zola) lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021.

6 / 23 La Premier Dame Brigitte Macron lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021.

7 / 23 Le président de la République française Emmanuel Macron, avec Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et candidate à l'investiture des Républicains pour la présidentielle et la Premier Dame Brigitte Macron lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021.

8 / 23 Le président de la République française Emmanuel Macron, avec l'écrivain et journaliste Martine Le Blond-Zola (arrière-petite-fille de l'écrivain Emile Zola), Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et candidate à l'investiture des Républicains pour la présidentielle, Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalite des chances, la Premier Dame Brigitte Macron et Karine Kauffmann, la maire de Medan lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021.

9 / 23 Illustration de la Maison Zola lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021.

10 / 23 La Premier Dame Brigitte Macron lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021.

11 / 23 Manuel Valls lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021.

12 / 23 Le président de la République française Emmanuel Macron, avec l'écrivain et journaliste Martine Le Blond-Zola (arrière-petite-fille de l'écrivain Emile Zola) lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021

13 / 23 Le président de la République française Emmanuel Macron, avec Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et candidate à l'investiture des Républicains pour la présidentielle et la Premier Dame Brigitte Macron lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021.

14 / 23 Le président de la République française Emmanuel Macron, avec l'écrivain et journaliste Martine Le Blond-Zola (arrière-petite-fille de l'écrivain Emile Zola), Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et candidate à l'investiture des Républicains pour la présidentielle, Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalite des chances, la Premier Dame Brigitte Macron et Karine Kauffmann, la maire de Medan lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021.

15 / 23 Illustration de la Maison Zola lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021.

16 / 23 Le président de la République française Emmanuel Macron, avec l'écrivain et journaliste Martine Le Blond-Zola (arrière-petite-fille de l'écrivain Emile Zola) lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021.

17 / 23 Le président de la République française Emmanuel Macron et sa femme la Premier Dame Brigitte Macron lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021.

18 / 23 Le président de la République française Emmanuel Macron, Manuel Valls, sa femme Susana Gallardo, Karine Kauffmann, la maire de Medan et Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalite des chances lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021.

19 / 23 La Premier Dame Brigitte Macron lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021.

20 / 23 Illustration de la Maison Zola lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021.

21 / 23 Illustration de la Maison Zola lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021.

22 / 23 Le président de la République française Emmanuel Macron lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021.