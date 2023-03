Diaporama : Bruce Willis "plus capable de tenir une conversation" : son état de santé continue de se dégrader

1 / 17 Bruce Willis "plus capable de tenir une conversation" : son état de santé continue de se dégrader

Bruce Willis est atteint d'aphasie, une forme de démence révélée il y a près d'un an par ses proches

L'un de ses cousins en a dit plus au magazine allemand "Bild" et les nouvelles ne sont pas bonnes : " Ses mouvements sont très ralentis, avec une agressivité constante. Il n'est plus capable de tenir une conversation normale. Ce comportement est typique des patients qui souffrent de la même affection"

Aucun traitement n'est connu pour contrer les effets de la maladie et l'empêcher de progresser

Sa femme Emma Heming avait d'ailleurs pris la parole en février dernier pour donner des nouvelles et des détails sur l'évolution de la maladie

"Depuis que nous avons annoncé le diagnostic d'aphasie au printemps 2022, l'état de Bruce a progressé et nous avons désormais un diagnostic plus spécifique : la démence fronto-temporale" indiquait-elel sur Instagram.

"Les difficultés de communication ne sont qu'un symptôme de la maladie à laquelle Bruce est confronté. (...) Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement pour cette maladie, une réalité qui, nous l'espérons, pourra changer dans les années à venir." Le combat ne fait que commencer.

