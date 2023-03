Bruce Willis "plus capable de tenir une conversation" : son état de santé continue de se dégrader

Bruce Willis est l'un des plus grands acteurs de sa génération. Mais même les meilleurs ne sont pas épargnés par la vie. Alors qu'il y a encore quelques années, il réalisait lui-même les cascades des films d'action dans lesquels il jouait souvent les premiers rôles, le voilà désormais très loin des plateaux de tournage. Bruce Willis souffre d'aphasie, une forme de démence incurable qui l'empêche aujourd'hui de continuer d'exercer son métier d'acteur. Entouré de ses proches, dont sa femme Emma, l'ex-mari de Demi Moore prend soin de lui comme il le peut et tente de vivre avec la maladie. Un quotidien loin d'être facile.

Wilfried Gliem, cousin de Bruce Willis, s'est confié au magazine allemand Bild. Dans une interview qu'il lui a accordée, il a donné des nouvelles du héros de Piège de cristal. Et malheureusement, elles sont loin de celles que l'on espérait. Aucune amélioration à noter, c'est même pire jour après jour. "Ses mouvements sont très ralentis, avec une agressivité constante. Il n'est plus capable de tenir une conversation normale. Ce comportement est typique des patients qui souffrent de la même maladie" raconte-t-il.

Bruce Willis, patriarche toujours là pour les femmes de sa vie dont ses filles, reste entouré par tout l'amour de ses proches. Lui, qui a tant donné aux autres, profite d'être chouchouté par les siens. Tout ce dont il a besoin en somme. Et c'est sur son épouse, son ex-femme et ses filles qu'il compte pour partager les dernières nouvelles de son combat avec son public sur les réseaux sociaux.

Un diagnostic plus spécifique

En février dernier, en légende d'un cliché de Bruce Willis tout sourire sur une plage, sa femme Emma Heming profitait de l'occasion pour en dire plus sur le diagnostic des médecins, plus précis depuis l'annonce de sa maladie : "Depuis que nous avons annoncé le diagnostic d'aphasie au printemps 2022, l'état de Bruce a progressé et nous avons désormais un diagnostic plus spécifique : la démence fronto-temporale" précisait-elle. Malheureusement pour Bruce Willis, aucun traitement n'est connu pour contrer la progression et les effets de la maladie. C'est impuissants que les proches assistent donc au déclin de l'acteur : "Les difficultés de communication ne sont qu'un symptôme de la maladie à laquelle Bruce est confronté. (...) Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement pour cette maladie, une réalité qui, nous l'espérons, pourra changer dans les années à venir." On l'espère aussi !