Diaporama : Camille Lacourt : Son fils encore malade, ce cadeau magique qui lui redonne le sourire

Marius, le fils de Camille Lacourt et Alice Detollenaere de nouveau malade, les parents trouvent une solution Exclusif - Le nageur Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere lors de la soirée de gala de l'Institut Rafaël, maison de l'après Cancer, au Pavillon Gabriel à Paris. © Erez Lichtfeld / Bestimage © BestImage, Erez Lichtfeld / Bestimage

Depuis septembre dernier, l'ancien nageur est parti vivre à Marseille avec sa petite famille et tout se passe pour le mieux Exclusif - Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere - De nombreuses personnalités sont venues assister au dîner de gala annuel de l'Institut Rafaël-Santé intégrative au Pavillon Gabriel à Paris le 8 novembre 2022. © Jacques Bensoussan / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

Malheureusement, son fils Marius est tombé plusieurs fois malade au cours des derniers mois, mais Camille et Alice ont trouvé la solution pour le réconforter Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere (Miss Bourgogne 2010) lors de la soirée de réouverture de la boutique "Breitling", située rue de la Paix. Paris, le 3 octobre 2019. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

5 / 13