Camille Lacourt : Son fils encore malade, ce cadeau magique qui lui redonne le sourire

L'hiver est souvent propice aux maladies en tout genre et pas de chance pour Camille Lacourt et Alice Detollenaere, leur fils Marius est tombé malade une nouvelle fois. Le petit garçon de 1 an et demi est chouchouté par ses parents depuis sa naissance et lorsqu'il est affaibli, ils trouvent toujours une solution pour le réconforter. Des parents très à l'écoute et qui n'ont d'ailleurs pas hésité à déménager pour le bien-être de l'adorable petit brun aux yeux bleus. Né à Paris, il a vu ses parents faire de nombreux allers et retours de l'Île-de-France vers le Sud, pour finalement s'établir à Marseille en septembre dernier. "Ce n'était pas facile de déménager pour le Sud, mais on est tellement mieux. Paris avec des enfants, on ne pouvait plus le vivre", avait déclaré Alice pour expliquer la raison de ce changement.

Depuis, tout semble se passer pour le mieux et la petite famille a déjà trouvé ses marques dans la Cité phocéenne. Camille Lacourt et Alice Detollenaere partagent la même passion pour la course à pied et les deux tourtereaux n'hésitent pas à emmener Marius avec eux lorsqu'ils sortent courir. Un petit garçon qui a lui aussi l'air de très bien vivre ce déménagement même si la période n'est pas très réjouissante, comme l'a expliqué sa mère sur Instagram. Très active et suivie par près de 45 000 abonnés, l'ancienne Miss Bourgogne a publié des vidéos dans sa story (qui sont à retrouver dans le diaporama), sur lesquelles elle en dit plus sur la situation actuelle.

Tu vas pouvoir nous faire à manger matin, midi et soir

Malheureusement, le fils de Camille Lacourt est bien malade, lui qui a déjà connu une période difficile en fin d'année dernière, mais ses parents lui ont réservé un beau cadeau pour lui changer les idées. "On a fait une surprise à Marius, qui est tout malade. Il adore jouer à la dînette, alors on lui a trouvé une petite cuisine", explique Alice Detollenaere en tenant son fils dans les bras, tandis que l'ancien nageur de 37 ans rentre à la maison avec la fameuse dînette. Sur une seconde vidéo, on peut voir Marius courir vers son précieux sésame, tout heureux de ce beau cadeau et oubliant sa maladie. "Tu vas pouvoir nous faire à manger matin, midi et soir", se réjouit sa maman, toute contente que son fils apprécie la surprise.

Un joli moment en famille pour Camille Lacourt et Alice Detollenaere, qui ont su trouver le remède idéal pour leur petit Marius !