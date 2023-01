Diaporama : Capucine Anav en deuil : la jeune maman partage une triste nouvelle

3 / 11

Naissance - Capucine Anav est maman d'une petite fille prénommée Lola - Exclusif - Prix Spécial - No Web - Capucine Anav et son compagnon Victor sont allés choisir leurs alliances pour leur futur mariage, à la bijouterie Galeries Lafayette - Royal Quartz Paris rue Royal à Paris, France, le 7 février 2022. No Web pour la Belgique et la Suisse © BestImage