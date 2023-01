Capucine Anav en deuil : la jeune maman partage une triste nouvelle

Quelques semaines plus tôt, Capucine Anav n'était pas en état pour quelques célébrations que ce soit. En effet, sa fille née le 13 novembre 2022 avec trois semaines d'avance a été victime d'une bronchiolite , dans un contexte sanitaire tendu. Sur le réseau social, on la voyait en train de dormir dans un environnement médicalisé et l'on pouvait aussi voir une image déchirante de son bout de chou avec du matériel respiratoire. Des photos qui faisaient mal au coeur et heureusement maintenant reléguées au passé puisque l'enfant se porte bien et a pu rentrer à la maison une fois que les médecins ont vu son état se stabiliser.