Diaporama : Caroline Margeridon "suivie" par une femme qui s'est "jetée" sur elle : cette agression qu'elle a subi en soirée

Elle y raconte notamment sa jeunesse très agitée et surtout très festive, lorsqu'elle écumait les boîtes de nuit. Caroline Margeridon sur le tournage de l'émission "Affaire conclue" aux Puces du Canal à Villeurbanne. Le 11 septembre 2022 © Sandrine Thesillat / Panoramic / Bestimage © BestImage, Sandrine Thesillat / Panoramic / Bestimage

À l'époque, elle se rendait même dans "une boîte pour lesbiennes" où elle était protégée par une habituée prénommée Arlette. Exclusif - Caroline Margeridon - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Perusseau-Tribeca / Bestimage

Et cette Arlette lui a été d'une grande utilité lorsque Caroline Margeridon s'est fait agresser par une femme qui voulait l'embrasser. Exclusif - Caroline Margeridon - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 2 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Perusseau-Tribeca / Bestimage

