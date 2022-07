Diaporama : Cathy Guetta : Soirée survoltée mère-fils avec Elvis et un célèbre DJ pour le début d'une nouvelle vie

David et Cathy Guetta - Archives - Presentation de la nouvelle Renault Twizy by Cathy & David Guetta au salon mondial de l' auto 2012 Paris, le 27 decembre 2013

18 / 22

Exclusif - Cathy Guetta défile sur le char de l'école de samba "Academicos do Grande Rio" lors du carnaval de Rio de Janeiro, Brésil, le 4 mars 2019. Devenue au fil des années une véritable muse de l'école "Academicos do Grande Rio", elle évolue toujours avec le même plaisir et une grande prestance pendant le défilé. Rarement les étrangers invités au carnaval se démarquent avec tant de brio, une vrai brésilienne. On pourrait croire qu'elle est né au Brésil. Le thème de l'école cette année était: "Quem Nunca? Que Atire a Primeira Pedra". © Denis Raphaël/Carnavalderio.fr/Bestimage