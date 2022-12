Diaporama : Céline Dion maquillée et apprêtée : elle sort du silence après ses terribles aveux, apparition rassurante pour Noël

1 / 20 Céline Dion maquillée et apprêtée : elle sort du silence depuis ses terribles aveux, apparition rassurante pour Noël

2 / 20 Céline Dion en concert à l'American Airlines Arena dans le cadre de sa tournée "Courage World Tour" à Miami. Céline Dion a rendu hommage à sa mère Thérèse Dion décédée le jour même. © BestImage

3 / 20 Celine Dion a choisi de s'habiller en rose pour la Journée Internationale pour les Droits des Femmes à New York le 7 mars 2020. © BestImage

4 / 20 Céline Dion porte un manteau surdimensionné JW Anderson à New York City, New York, Etats-Unis, le 6 mars 2020. © BestImage

5 / 20 Céline Dion a annoncé ce jeudi (08/12/2022) le report une nouvelle fois de sa tournée européenne. " J'éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n'est pas facile pour moi d'y faire face. Ça m'attriste énormément de devoir vous dire que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février ", a-t-elle expliqué, visiblement émue, dans une courte vidéo diffusée sur son compte Instagram. Les spectacles prévus du 26 août au 4 octobre restent toutefois à l'affiche. Elle jouera notamment du 1 au 10 septembre au Paris la Défense Arena. © Capture Instagram via Bestimage © BestImage, © Capture Instagram via Bestimage

6 / 20 Céline Dion prend la pose pour les photographes à New York, le 5 mars 2020. © BestImage

7 / 20 Celine Dion rayonnante et très souriante dans un ensemble pull écru et jupe bouffante fleurie salue ses fans à la sortie de son hôtel à New York, le 8 mars 2020 © BestImage

8 / 20 Celine Dion sort de son hôtel pour se rendre à son concert à Long Island dans l'État de New York, le 3 mars 2020 © BestImage

9 / 20 Celine Dion brave le froid de New York avec une maxi doudoune le 7 mars 2020. © BestImage

10 / 20 Céline Dion en concert à l'American Airlines Arena dans le cadre de sa tournée "Courage World Tour" à Miami, le 17 janvier 2020. Céline Dion a rendu hommage à sa mère Thérèse Dion décédée le jour même. © BestImage

11 / 20 Celine Dion a choisi de s'habiller en rose pour la Journée Internationale pour les Droits des Femmes à New York le 7 mars 2020. © BestImage

12 / 20 Céline Dion a annoncé ce jeudi (08/12/2022) le report une nouvelle fois de sa tournée européenne. " J'éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n'est pas facile pour moi d'y faire face. Ça m'attriste énormément de devoir vous dire que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février ", a-t-elle expliqué, visiblement émue, dans une courte vidéo diffusée sur son compte Instagram. Les spectacles prévus du 26 août au 4 octobre restent toutefois à l'affiche. Elle jouera notamment du 1 au 10 septembre au Paris la Défense Arena. © Capture Instagram via Bestimage © BestImage, © Capture Instagram via Bestimage

13 / 20 Céline Dion prend la pose pour les photographes après son show au Barclay's Center à New York, le 5 mars 2020. © BestImage

14 / 20 Céline Dion quitte un théâtre de Broadway à New York le 4 février 2020. Elle a assisté à la pièce "Nederlands Dans Theatre" au New York City Centre. La chanteuse canadienne de 51 ans porte un haut en cuir sans manches, des gants assortis, une jupe multicolore et des bottes noires. © BestImage

15 / 20 Celine Dion à la sortie de son hôtel à New York le 3 mars 2020 © BestImage

16 / 20 Celine Dion rayonnante et très souriante dans un ensemble pull écru et jupe bouffante fleurie salue ses fans à la sortie de son hôtel à New York, le 8 mars 2020 © BestImage

17 / 20 Céline Dion à la sortie de son concert au Barclays Center à New York le 29 février 2020. © BestImage

18 / 20 Exclusif - Céline Dion se promène à New York, le 29 février 2020. © BestImage

19 / 20 Céline Dion prend la pose pour les photographes à New York, le 5 mars 2020. © BestImage