Céline Dion maquillée et apprêtée : elle sort du silence après ses terribles aveux, apparition rassurante pour Noël

Céline Dion, atteinte d'un syndrome rare

Le 8 décembre dernier, Céline Dion est apparue sur Instagram la mine grave et fermée. Elle avait un message de la plus haute importance à faire passer puisqu'elle se retrouvait dans l'obligation d'annuler, une fois de plus, une série de concerts pour des raisons de santé, et pas n'importe lesquels. Après avoir longtemps souffert de douleurs et de raideurs musculaires, Céline Dion a enfin vu un nom poser sur le mal qui la ronge : le syndrome de la personne raide.

"On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre, expliquait-elle. J'ai à mes côtés une excellente équipe de médecins qui me traitent pour que j'aille mieux. Et ce sont mes enfants qui me donnent le courage et l'espoir de continuer." En attendant de pouvoir remonter sur scène si elle en a la chance un jour, Céline Dion prend autant soin d'elle qu'elle le peut : "Je m'entraîne tous les jours avec mon thérapeute en médecine sportive pour regagner de la force et de l'endurance pour me permettre de performer de nouveau. Mais je dois admettre que c'est un combat continuel. (...) Pour vous retrouver, je n'ai pas d'autre choix que de me concentrer sur ma santé." Un focus bien légitime ou comment se retirer pour mieux revenir...