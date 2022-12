Céline Dion malade : ce traitement très agressif qu'elle pourrait suivre

Face caméra, sans artifice, avec sa voix émue et ses yeux brillants, Céline Dion a révélé à coeur ouvert le 8 décembre 2022 sur les réseaux sociaux ce qui la rongeait depuis des mois : le syndrome de l'homme raide. La chanteuse de 54 ans a expliqué tout en pudeur et franchise pourquoi elle devait annuler à nouveau huit concerts prévus pour l'été 2023 et reporter à 2024 son Courage World Tour européen. Maman des jumeaux Nelson et Eddy (12 ans) et de René-Charles, bientôt 23 ans, la veuve de René Angélil veut surmonter cette épreuve à l'aide des siens, de son public qui la chérit depuis tant d'années et de la médecine. C'est ainsi que le magazine Gala a expliqué quel traitement elle pourrait suivre.

En interrogeant un spécialiste de la maladie auto-immune qui affecte Céline Dion, le docteur Dimitri Psimaras, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Gala livre des informations sur le suivi médical que pourrait avoir la star canadienne. "On traite d'abord, pendant trois à six mois, les symptômes avec du Valium ou des ben-zodiazépines dont le Rivotril et on associe souvent des traitements anti-inflammatoires en intraveineux. Il y a alors une amélioration soutenue par un traitement d'entretien. Au Canada, très en pointe sur le syndrome de la personne raide, il existe par ailleurs une méthode de traitements par immuno-modulateur très agressive", explique le professionnel de santé français.

Il n'est pas rare que le patient perde le moral

L'artiste se trouve sur un chemin difficile mais le professeur Psimaras explique que "s'il n'y a pas de cancer associé, on peut faire régresser ou stabiliser la maladie qui n'affecte pas directement la voix mais peut entraîner des difficultés à aspirer dues aux contractions thoraciques douloureuses". On connaît son incroyable force mais elle a fait face à deux terribles épreuves ces dernières années : la mort de l'homme de sa vie René en 2016 puis celle de sa mère Thérèse en 2020. La maladie en est une nouvelle qui l'empêche de mener sa carrière comme elle l'aurait voulu. C'est donc aussi une lutte psychologique qu'affronte Céline Dion mais elle sera accompagnée : "Il n'est pas rare que le patient perde le moral, mais l'anxiété ou même la dépression font partie intégrante de la prise en charge thérapeutique", poursuit le neurologue.

Une autre grande voix a pris la parole pour elle

Soutenue par son entourage, Céline Dion a reçu des messages d'encouragements des quatre coins de la planète. Parmi ceux-ci, il y a les mots poignants d'Adele, alors qu'elle était en plein concert à Las Vegas le samedi 10 décembre.