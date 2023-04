Diaporama : Charlene de Monaco main dans la main avec Albert : elle rayonne en famille... malgré une énorme boulette !

1 / 23 Charlene de Monaco main dans la main avec Albert : elle rayonne en famille... malgré une énorme boulette !

2 / 23 La princesse Charlene de Monaco - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du du tournoi Rolex Monte Carlo Masters à Roquebrune-Cap-Martin. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

3 / 23 Ils étaient accompagnés de Mélanie-Antoinette de Massy, la cousine du prince Albert. La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, Melanie de Massy (présidente du Monte Carlo Country Club) - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

4 / 23 Ils se sont retrouvés ensemble dans les tribunes et étaient très complices. La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, Sean Wittstock - No Tabloids - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

5 / 23 Sur le court, ils se sont également pris par la main. La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, Melanie de Massy (présidente du Monte Carlo Country Club), Andrey Rublev, Holger Rune - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

6 / 23 Leurs jumeaux, Jacques et Gabriella, avaient également fait le déplacement avec leurs cousins. La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques et la princesse Gabriella, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein et ses enfants, son fils Raigen et sa fille Aiva Grace - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

7 / 23 Charlene de Monaco a été confondue avec Mélanie de Massy, un geste qu'elle n'a pas trop apprécié ! La princesse Charlene de Monaco - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

8 / 23 La princesse Charlene de Monaco, Andrey Rublev, Le prince Albert II de Monaco - No Tabloids - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

9 / 23 La princesse Charlene de Monaco, Andrey Rublev, Le prince Albert II de Monaco - No Tabloids - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

10 / 23 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, Andrey Rublev - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

11 / 23 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

12 / 23 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques et la princesse Gabriella, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

13 / 23 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, Sean Wittstock - No Tabloids - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

14 / 23 Holger Rune, la princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, - No Tabloids - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

15 / 23 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein, Melanie de Massy (présidente du Monte Carlo Country Club) - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

16 / 23 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, Sean Wittstock - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

17 / 23 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, Sean Wittstock - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

18 / 23 La princesse Charlene de Monaco - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

19 / 23 La princesse Charlene de Monaco, et ses enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein et ses enfants, son fils Raigen et sa fille Aiva Grace - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

20 / 23 La princesse Charlene de Monaco, et ses enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein et ses enfants, son fils Raigen et sa fille Aiva Grace - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

21 / 23 La princesse Charlene de Monaco, et ses enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein et ses enfants, son fils Raigen et sa fille Aiva Grace - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

22 / 23 Melanie de Massy (présidente du Monte Carlo Country Club), la princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage