Charlene de Monaco main dans la main avec Albert : elle rayonne en famille... malgré une énorme boulette !

En tout cas, la fin de la cérémonie s'est déroulée sans aucun autre accroc et le couple princier a pu retrouver ses enfants, Jacques et Gabriella (8 ans et demi), qui ont assisté au match avec eux. Déchaînés, les jumeaux semblaient ravis de la présence de leurs cousins Raigen et Aiva Grace, les enfants de Sean Wittstock et se sont éclatés !