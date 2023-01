Albert et Charlène de Monaco lâchent le protocole : baisers enflammés, danses endiablées... Un moment à part !

C'était une belle journée à Monaco, quelques heures inoubliables même pour tous les fans de la famille princière : en juillet 2015, sous un soleil de plomb, la principauté en fête célébrait en grande pompe les 10 ans de règne du prince Albert. Monté sur le trône en 2005, le frère de Stéphanie et Caroline était accompagné, pour l'occasion, de sa femme Charlene, épousée en 2011 et qui venait d'accoucher de leurs jumeaux Jacques et Gabriella.

Habitués aux crises, aux larmes et aux rumeurs incessantes, le couple avait cependant surpris toute la foule ce jour-là en apparaissant plus proche que jamais, comme le raconte l'émission Familles royales : secrets et scandales, diffusée ce mardi soir sur W9. Montée sur scène main dans la main avec son mari, sous les cris de la foule, la princesse avait commencé en s'emparant du micro à la surprise générale pour un petit discours en français qui avait étonné tout le monde.

"Le prince Albert Ier a été un explorateur, le prince Rainier un bâtisseur. Tu es le prince de coeur et de mon coeur. Vive la principauté, vive Monaco", avait-elle dit, avec un fort accent anglais. Une première surprise pour le prince Albert, peu habitué à voir sa femme s'exprimer en public, et encore moins en français. Celui-ci l'avait alors pris dans ses bras, très ému, et embrassé tendrement, leur premier baiser depuis leur mariage.

Caresses, danses endiablées et baisers dans le cou

Plus tard, une grande soirée avait été organisée, pendant laquelle un concert de Robbie Williams avait été prévu pour le public. Arrivés enlacés, le prince et la princesse avaient échangé les caresses et les câlins avant de monter sur scène, main dans la main, pour annoncer l'arrivée du chanteur. Et pendant le concert, les Monégasques avaient été extrêmement surpris de voir la Sud-Africaine, à l'époque âgée de 37 ans, danser au milieu du public, attraper son mari par le cou et même lui coller quelques bisous.

Une attitude qu'on n'a plus jamais revue chez la jeune maman : discrète et timide comme à son habitude, la jeune femme avait paru sombrer en 2020, lorsqu'elle était apparue les cheveux presque rasés. Retournée en Afrique du Sud l'an dernier, où elle est restée coincée pendant de longs mois, bloquée par des problèmes de santé, l'ancien nageuse est revenue en force en 2022 : plus forte, moins timide, la jeune femme semble avoir repris du poil de la bête et profite du temps passé avec ses jumeaux, désormais âgés de 8 ans.