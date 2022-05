Albert et Caroline de Monaco : Moment complice en famille pour une occasion spéciale... au poil !

Cela fait près d'un siècle qu'elle se déroule sur le Rocher : l'Exposition Canine Internationale, qui rassemble les plus beaux chiens de race du monde, se tenait à Monaco ce week-end. Un véritable événement pour les passionnés, qui s'y pressent pour chaque édition, et qui ont été rejoints, comme tous les ans ou presque, par le Prince Albert et sa soeur Caroline.

Habillée d'un manteau jaune, la princesse de Hanovre a serré dans ses bras toutes les petites bêtes, avant de remettre les prix des meilleurs chiens avec son frère. Tous deux se sont bien amusés mais n'avaient emmené aucun enfant de la famille cette année : l'an dernier, Jacques et Gabriella (la jambe plâtrée) les avaient accompagnés, alors que leur maman était coincée en Afrique du Sud.

Il y a quelques années, ils avaient également emmené certains des enfants de Caroline, comme ses deux cadets, Pierre et Alexandra, toujours heureux de profiter des animaux. Un amour des bêtes qui anime également la baronne Mélanie-Antoinette de Massy, leur cousine, en charge de l'exposition comme l'étaient avant elle sa mère, Elizabeth-Ann (décédée en 2020), sa grand-mère, Antoinette (décédée en 2011) et son arrière-grand-mère, la princesse Charlotte.

La jeune femme de 37 ans, très proche d'Albert et de sa soeur, a donc, une année de plus, tenu à bout de bras l'organisation de cette présentation gargantuesque de 1130 chiens de 181 races différentes, originaires de 23 pays. Une tâche qui ne lui pèse absolument pas. "Je ne prétends pas être une experte même si je viens à l'exposition canine depuis que j'ai trois mois dans les bras de ma grand-mère. Et je n'ai pas raté une exposition depuis", a-t-elle expliqué au journal Monaco-Matin, très fière.

Il faut dire que c'est une réelle passionnée : "Mes préférences vont vers les teckels. (...) J'ai eu un coup de coeur il y a quelques années pour les Mastiffs tibétains. Ce sont des chiens extraordinaires, les plus gros chiens du monde, qui gardaient les temples au Tibet, qui font autour de 100 kilos. Je déconseille par contre d'en avoir un Monaco, c'est compliqué à gérer étant donné l'espace !", rit-elle dans la même interview.

Marquée par le décès de sa mère il y a deux ans, elle se retrouve seule aux commandes pour la première fois (l'an dernier, l'Exposition s'était déroulée à huis-clos). Heureusement, elle peut compter sur une équipe très forte : "Nous sommes des passionnés dans cette équipe en qui j'ai entièrement confiance et qui fait un travail remarquable. Nous avons connu ces dernières années plusieurs décès. Ma mère, bien sûr, mais aussi notre secrétaire en 2020 et notre directeur technique en 2021. Nous repartons quasiment sur une nouvelle équipe !" a-t-elle conclu, visiblement épanouie.