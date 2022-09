Diaporama : Charles III s'énerve à cause d'un stylo : Alain Chabat se paye sa tête !

15 / 18

Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre - Messe en souvenir de la reine Elizabeth II à la cathédrale de Llandaff à Cardiff, "Service of Prayer and Reflection for the life of Queen Elizabeth II", le 16 septembre 2022. Les funérailles de la souveraine se dérouleront à l'abbaye de Westminster à Londres.