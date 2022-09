Charles III s'énerve à cause d'un stylo : Alain Chabat se paye sa tête !

Après soixante ans de règne, la reine d'Angleterre Elizabeth II est décédée le 8 septembre 2022, alors qu'elle était âgée de 96 ans. Une disparition qui a plongé tout le pays, et bien plus encore, dans le deuil. A commencer par la famille royale, réunie dans la douleur. Charles, fils aîné de la reine défunte et héritier du trône, a officiellement été proclamé roi. Désormais baptisé Charles III, il découvre ses nouvelles responsabilités et certaines scènes sont déjà cultes, à quelques jours du début de son règne. Comme plus tôt cette semaine lorsqu'il était en visite en Irlande du Nord et qu'il s'est agacé à cause d'un stylo défectueux, alors qu'il devait signer un livre d'or. Il n'en fallait pas plus pour que la séquence soit tournée en dérision par Alain Chabat !

Dans le rôle du roi, l'humoriste et animateur apparaît en costume noir, auprès de Léa Drucker qui incarne Camilla. Il s'apprête à signer un document et se trompe dans la date du jour. "Je dois juste mettre... C'est le 12 septembre ?" demande-t-il à l'un des conseillers qui l'entourent. "Le 13, monsieur" lui répond l'un d'eux, campé par Jamel Debbouze. Puis Alain Chabat, toujours dans la peau du roi, poursuit sur l'heure : "Bon alors, il faut que je mette 'midi'?" Puis, tout comme le vrai Charles III, il est confronté à un petit souci : son stylo fuit ! Alain Chabat imite alors le roi et se met à s'énerver. "Je hais ça, ça fuit de partout. Maintenant, j'ai les doigts tout tachés", lâche-t-il pendant qu'on lui essuie les mains.