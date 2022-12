Diaporama : Christina Milian : Legging en latex, body transparent et gros décolleté pour une sortie sans M. Pokora

1 / 22 Christina Milian : Legging en latex, body transparent et gros décolleté pour une sortie sans M. Pokora

2 / 22 Christina Milian et J. Ryan La Cour à la sortie du "Harlowe Bar" à Los Angeles. © BestImage

3 / 22 Christina Milian et J. Ryan La Cour à la sortie du "Harlowe Bar" à Los Angeles, le 19 décembre 2022. Christina Milian and BFF Pretty Little Things Boss, J. Ryan La Cour were seen leaving the Harlowe Bar in West Hollywood. © BestImage

4 / 22 Christina Milian en soirée © Instagram

5 / 22 Christina Milian en soirée © Instagram

6 / 22 Christina Milian et J. Ryan La Cour à la sortie du "Harlowe Bar" à Los Angeles, le 19 décembre 2022. Christina Milian and BFF Pretty Little Things Boss, J. Ryan La Cour were seen leaving the Harlowe Bar in West Hollywood. © BestImage

7 / 22 Christina Milian et J. Ryan La Cour à la sortie du "Harlowe Bar" à Los Angeles, le 19 décembre 2022. Christina Milian and BFF Pretty Little Things Boss, J. Ryan La Cour were seen leaving the Harlowe Bar in West Hollywood. © BestImage

8 / 22 Christina Milian et J. Ryan La Cour à la sortie du "Harlowe Bar" à Los Angeles, le 19 décembre 2022. Christina Milian and BFF Pretty Little Things Boss, J. Ryan La Cour were seen leaving the Harlowe Bar in West Hollywood. © BestImage

9 / 22 Christina Milian et J. Ryan La Cour à la sortie du "Harlowe Bar" à Los Angeles, le 19 décembre 2022. Christina Milian and BFF Pretty Little Things Boss, J. Ryan La Cour were seen leaving the Harlowe Bar in West Hollywood. © BestImage

10 / 22 Christina Milian et J. Ryan La Cour à la sortie du "Harlowe Bar" à Los Angeles, le 19 décembre 2022. Christina Milian and BFF Pretty Little Things Boss, J. Ryan La Cour were seen leaving the Harlowe Bar in West Hollywood. © BestImage

11 / 22 Christina Milian et J. Ryan La Cour à la sortie du "Harlowe Bar" à Los Angeles, le 19 décembre 2022. Christina Milian and BFF Pretty Little Things Boss, J. Ryan La Cour were seen leaving the Harlowe Bar in West Hollywood. © BestImage

12 / 22 Christina Milian et J. Ryan La Cour à la sortie du "Harlowe Bar" à Los Angeles, le 19 décembre 2022. Christina Milian and BFF Pretty Little Things Boss, J. Ryan La Cour were seen leaving the Harlowe Bar in West Hollywood. © BestImage

13 / 22 Christina Milian et J. Ryan La Cour à la sortie du "Harlowe Bar" à Los Angeles, le 19 décembre 2022. Christina Milian and BFF Pretty Little Things Boss, J. Ryan La Cour were seen leaving the Harlowe Bar in West Hollywood. © BestImage

14 / 22 Christina Milian et J. Ryan La Cour à la sortie du "Harlowe Bar" à Los Angeles, le 19 décembre 2022. Christina Milian and BFF Pretty Little Things Boss, J. Ryan La Cour were seen leaving the Harlowe Bar in West Hollywood. © BestImage

15 / 22 Christina Milian et J. Ryan La Cour à la sortie du "Harlowe Bar" à Los Angeles, le 19 décembre 2022. Christina Milian and BFF Pretty Little Things Boss, J. Ryan La Cour were seen leaving the Harlowe Bar in West Hollywood. © BestImage

16 / 22 Exclusif - Christina Milian - Photocall du gala annuel de la Fondation Elina Svitolina au Yacht Club de Monaco. Le 2 décembre 2022 © Bruno Bebert / Bestimage Le vendredi 2 décembre 2022, la Fondation Elina Svitolina a organisé une vente aux enchères lors de son dîner de gala annuel, qui s’est tenu pour la première fois au Monaco Yacht Club. Les fonds récoltés lors de cette soirée, placée sous le Haut Patronage de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, serviront à financer les programmes mis en place par la Fondation depuis 2019 dont le programme de relance du tennis ukrainien d'après-guerre, mais aussi à poursuivre la soutien logistique et matériel apporté aux familles des bénéficiaires durement touchés par la guerre en Ukraine. Parmi les invités de marque d'Elina Svitolina-Monfils pour l'événement, sachez que nous sommes vraiment heureux d'accueillir : • A.Schevchenko (légende du football ukrainien), • T.Parker (Champion NBA et All-Star Player de France), • G.Monfils (joueur de tennis français et ancien numéro 8 mondial) • M.Harnois (médaillée olympique en taekwondo) • T.Miroshnechenko (présentateur de télévision ukrainien) • L.Nikitiuk (présentatrice de télévision ukrainienne) • M.Pokora et C.Milian • C.Botino • A. Karembeu • F.DAURE : Délégué aux Relations avec la Principauté de Monaco et Subdélégué au Contrôle de gestion • A.Popovchenko • M.de.Passy « J'organise le dîner de gala annuel de ma Fondation à un moment très difficile pour mon pays… Pour moi, c'est l'occasion de rappeler une fois de plus à tous que la guerre continue », déclare Elina Svitolina. "Mon objectif est de rassembler ceux qui soutiennent l'Ukraine et de trouver de nouveaux amis et partenaires pour ma Fondation, qui travaille à la fois pour soutenir les enfants talentueux et pour développer le tennis. L'équipe et moi-même croyons fermement à la victoire et pensons déjà à la restauration d'après-guerre des infrastructures sportives. Les jeunes talents qui ont fui le pays à cause de la guerre doivent savoir qu'ils seront bientôt les bienvenus chez eux ». Plus d'une quinzaine de lots exceptionnels ont été proposés au cours de la soirée qui a réuni des invités internationaux du monde du sport et du spectacle, réunis pour l'occasion autour de la championne ukrainienne pour soutenir sa Fondation et ses actions. Cette soirée, placée sous le signe de la solidarité et du sport, était l'occasion de faire le point sur les actions mises en place en 2022 par la Fondation mais aussi de rencontrer des sportifs engagés lors d'un cocktail et d'un dîner dans l'un des lieux les plus emblématiques de la France : La Principauté de Monaco. Exclusive - No Web - No Blog - For Germany Call for price - Photocall of the annual Elina Svitolina Foundation gala at the Yacht Club of Monaco. On December 2th 2022 © BestImage

17 / 22 Christina Milian à la sortie de l'événement "Lionsgate+" au Freemasons Hall à Londres. Le 28 septembre 2022 BGUK_2473497 - London, UNITED KINGDOM - Christina Milian is pictured while leaving the launch of Lionsgate+ at Freemasons Hall Pictured: Christina Milian © BestImage

18 / 22 Exclusif - No Web - Jean-Roch, M. Pokora (Matt Pokora), sa femme Christina Milian - People dînent au restaurant "Gioia" avant de faire la fête au VIP Room à Saint-Tropez le 28 juillet 2022. © Hippolyte Hamonet/Bestimage Exclusive - For Germany call for price - No Web - People dine at the "Gioia" restaurant before partying at the VIP Room in Saint-Tropez on July 28, 2022. © BestImage

19 / 22 Exclusif - Christina Milian et son mari M. Pokora (Matt Pokora) - Photocall du gala annuel de la Fondation Elina Svitolina au Yacht Club de Monaco. Le 2 décembre 2022 © Bruno Bebert / Bestimage Le vendredi 2 décembre 2022, la Fondation Elina Svitolina a organisé une vente aux enchères lors de son dîner de gala annuel, qui s’est tenu pour la première fois au Monaco Yacht Club. Les fonds récoltés lors de cette soirée, placée sous le Haut Patronage de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, serviront à financer les programmes mis en place par la Fondation depuis 2019 dont le programme de relance du tennis ukrainien d'après-guerre, mais aussi à poursuivre la soutien logistique et matériel apporté aux familles des bénéficiaires durement touchés par la guerre en Ukraine. Parmi les invités de marque d'Elina Svitolina-Monfils pour l'événement, sachez que nous sommes vraiment heureux d'accueillir : • A.Schevchenko (légende du football ukrainien), • T.Parker (Champion NBA et All-Star Player de France), • G.Monfils (joueur de tennis français et ancien numéro 8 mondial) • M.Harnois (médaillée olympique en taekwondo) • T.Miroshnechenko (présentateur de télévision ukrainien) • L.Nikitiuk (présentatrice de télévision ukrainienne) • M.Pokora et C.Milian • C.Botino • A. Karembeu • F.DAURE : Délégué aux Relations avec la Principauté de Monaco et Subdélégué au Contrôle de gestion • A.Popovchenko • M.de.Passy « J'organise le dîner de gala annuel de ma Fondation à un moment très difficile pour mon pays… Pour moi, c'est l'occasion de rappeler une fois de plus à tous que la guerre continue », déclare Elina Svitolina. "Mon objectif est de rassembler ceux qui soutiennent l'Ukraine et de trouver de nouveaux amis et partenaires pour ma Fondation, qui travaille à la fois pour soutenir les enfants talentueux et pour développer le tennis. L'équipe et moi-même croyons fermement à la victoire et pensons déjà à la restauration d'après-guerre des infrastructures sportives. Les jeunes talents qui ont fui le pays à cause de la guerre doivent savoir qu'ils seront bientôt les bienvenus chez eux ». Plus d'une quinzaine de lots exceptionnels ont été proposés au cours de la soirée qui a réuni des invités internationaux du monde du sport et du spectacle, réunis pour l'occasion autour de la championne ukrainienne pour soutenir sa Fondation et ses actions. Cette soirée, placée sous le signe de la solidarité et du sport, était l'occasion de faire le point sur les actions mises en place en 2022 par la Fondation mais aussi de rencontrer des sportifs engagés lors d'un cocktail et d'un dîner dans l'un des lieux les plus emblématiques de la France : La Principauté de Monaco. Exclusive - No Web - No Blog - For Germany Call for price - Photocall of the annual Elina Svitolina Foundation gala at the Yacht Club of Monaco. On December 2th 2022 © BestImage

20 / 22 Exclusif - Christina Milian fait du shopping lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 30 septembre 2022. Exclusive - Christina Milian dons a colorful ensemble while out shopping during Paris Fashion Week. © BestImage

21 / 22 Christina Milian à la soirée "An Evening with Starzplay" à Londres, le 27 septembre 2022. Christina Milian attends "An Evening With Starzplay", held at the Freemasons Hall, London. September 27th, 2022. © BestImage