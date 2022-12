Christina Milian : Legging en latex, body transparent et gros décolleté pour une sortie sans M. Pokora

Christina Milian et M. Pokora sont tombés sous le charme l'un de l'autre il y a plus de cinq ans. C'est sur la French Riviera que les tourtereaux se sont rencontrés pour la première fois pour ne plus jamais se quitter. Enfin presque. Mariés et parents, les deux artistes n'en sont pas moins indépendants. Alors parfois, en dépit des enfants et de leur vie de famille, chacun s'octroie ses petits moments et ce lundi 19 décembre, ce fut au tour de Christina Milian de s'accorder une sortie entre copains, loin de son mari, de sa fille Violet et de ses deux garçons, Isaiah et Kenna.

Pas de virée à l'autre bout des Etats-Unis. C'est dans un bar de Los Angeles, au Harlowe Bar, que Christina Milian a passé la soirée en bonne compagnie. Dans une ambiance déjà survoltée, la chanteuse de 41 ans s'est lancée dans un showcase improvisé au cours duquel elle a interprété ses plus grands titres parmi lesquels Am to Pm. Si elle a donné de la voix, Christina a également mis tout le monde d'accord côté style.

La bombe américaine avait opté pour une paire de leggings noir en latex et un body transparent beige au maxi-décolleté, une paire d'escarpins et une sorte de perfecto doré qui la mettait encore plus en lumière. Une dernière sortie avant les fêtes de famille qui ne vont pas tarder à pointer le bout de leur nez. Mais ce n'est pas en France que le clan de Christina Milian et M. Pokora passera les fêtes cette année.

Noël à Los Angeles

Distance oblige, M. Pokora sera une nouvelle fois loin de ses parents et de ses proches, restés en France, pour les fêtes de fin d'année. Mais pas question pour le natif de Strasbourg - où Noël est féérique - de faire l'impasse sur une visite dans l'hexagone à cette période. Pour faire vivre la magie à ses garçons de 2 ans et 1 an, l'ex-membre des Link'up a emmené tout ce petit monde en Alsace il y a quelques jours. Un séjour devenu tradition qui a permis au chanteur français de passer du temps dans sa famille dont il devrait être privé le jour de Noël.