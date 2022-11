M. Pokora en France avec ses garçons émerveillés par les lumières de Noël : vidéo trop touchante

C'est officiel, plus qu'une petite journée avant d'entrer officiellement dans le mois de décembre et d'entamer le décompte avant la venue du Père-Noël ! Mais toute la période qui la précède a évidemment son importance. Surtout sur les terres alsaciennes où marchés de Noël et spectacles de lumière émerveillent petits et grands. Des chanceux y ont eu droit tous les ans durant leur jeunesse. M. Pokora en fait partie. Le Strasbourgeois, révélé dans l'émission Popstars avec le groupe Link'up (qu'il ne devrait pas faire revivre pour son 20ème anniversaire), sait à quel point la magie de Noël est merveilleuse pour un enfant. Alors difficile pour lui de ne pas en faire profiter ses fils.

Installé du côté de Los Angeles avec sa femme Christina Milian, la fille de cette dernière Violet, 12 ans et leurs deux garçons Isaiah, 2 ans et Kenna, 1 an, M. Pokora ne vient pas rendre visite à ses proches et ses racines très souvent. Noël est donc l'occasion parfaite d'allier l'utile à l'agréable et de passer de merveilleux moments auprès des siens. Ce qui n'est pas pour déplaire à son épouse !

La transmission, son principal défi

Sur son compte Instagram, M. Pokora a dévoilé une vidéo de tout ce petit monde en pleine balade nocturne au marché de Noël de Strasbourg, entre deux dégustations de bretzels et d'arrêts dans les petits stands du marché. On découvre le grand sourire malicieux de Christina Milian et l'un des deux fistons main dans la main avec son grand-père André Tota. Des instants gravés dans le marbre que M. Pokora ne veut jamais oublier.