Diaporama : Christophe Dechavanne : Jets privés, hôtels de luxe... il révèle le train de vie totalement fou d'une célèbre consoeur

Il a notamment évoqué l'importance de l'apparence physique quand on travaille à la télévision. Paul Belmondo, Christophe Dechavanne - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

Et a fatalement été questionné sur sa collaboration avec la sublime Victoria Silvstedt. Victoria Silvstedt - Défilé de mode prêt-à-porter automne-hiver 2023-2024 "Elie Saab" lors de la Fashion Week de Paris. Le 4 mars 2023. © Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage © BestImage, Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage

C'est lui qui avait fait du forcing pour que TF1 l'accepte dans "La roue de la fortune". Victoria Silvstedt au photocall de la soirée LuisaViaRoma for UNICEF Winter Gala à Saint-Barthélemy le 29 décembre 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 13