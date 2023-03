Christophe Dechavanne : Jets privés, hôtels de luxe... il révèle le train de vie totalement fou d'une célèbre consoeur

Décidément, il a pris goût aux podcasts ! Christophe Dechavanne , qui a lancé le sien avec Cherche copains,a accepté de participer à InPower, celui de Louise Aubery, qui aide ses auditeurs à prendre le pouvoir sur leur vie. En racontant son parcours, et notamment en évoquant l'importance de l'apparence physique quand on travaille à la télévision, l'animateur a fatalement été questionné sur sa collaboration professionnelle avec la sublime Victoria Silvstedt.

Elle est blonde, elle a des gros seins mais elle a de l'humour

C'est Christophe Dechavanne qui avait fait du forcing pour que TF1 accepte d'engager Victoria Silvstedt sur l'émission La roue de la fortune. La première chaîne avait un doute quant à sa capacité à parler français... ce qui est finalement rapidement devenu un atout. Pour autant, le présentateur l'assure, il n'avait pas pensé à elle que pour son 1m80. "Elle était très drôle, se souvient-il. Je m'amusais avec elle. Evidemment que je l'ai choisie pour son physique. Mais pas seulement. J'avais fait des émissions avec elle. C'est une bimbo internationale, j'allais à New York elle faisait des couvertures, des red carpets. C'était une caricature de la bimbo. Les rapports qu'on avait été très funs et très drôles. Elle est blonde, elle a des gros seins mais elle a de l'humour, du second degré. Je n'ai pas pris une imbécile."

Victoria Silvstedt avait un petit faible pour Christophe Dechavanne

A l'époque, Victoria Silvstedt vivait la grande vie. Ses passages dans La roue de la fortune n'étaient qu'une petite partie de son quotidien international. "Elle dormait au George V, se souvient Christophe Dechavanne. Son mec venait la chercher en jet. C'est la seule meuf du monde qui tourne les lettres, qui dort au George V et qui repart en jet." S'il avait bien compris que Victoria pourrait taper dans l'oeil des téléspectateurs, il n'était pas le seul puisque cette dernière tournait aussi les lettres en Italie... bien qu'elle ait une préférence pour la version frenchie. "Là-bas, le public chante, danse, expliquait-elle en 2010 à TVmag. Je dirais que, en France, l'émission est plus professionnelle. Et en ce qui concerne le présentateur, j'avoue éprouver un petit faible pour Christophe !"