Diaporama : Cindy Fabre en corset décolleté et transparent : elle enflamme l'avant-première du nouveau Astérix et Obélix

34 / 55

Philippe Katerine et Angèle - Première du film Astérix et Obélix "L'Empire du Milieu" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 15 janvier 2023. © Coadic Guirec/Bestimage Premiere of the film Asterix and Obelix "The Middle Empire" at the Le Grand Rex cinema in Paris on January 15, 2023. © BestImage