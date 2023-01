Cindy Fabre en corset décolleté et transparent : elle enflamme l'avant-première du nouveau Astérix et Obélix

Ce n'est que le 1er février 2023 que le public aura le plaisir de découvrir Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu dans les salles obscures. Mais quelques privilégiés ont eu le bonheur de le découvrir en avant-première, dimanche 15 janvier, au Grand Rex. De nombreuses personnalités, étaient de la partie, dont Cindy Fabre qui a fait grimper la température.

Une grande partie de l'équipe du film était bien entendu présente pour assurer la promotion de ce nouvel opus. A commencer par le réalisateur Guillaume Canet (qui incarne en outre le personnage d'Astérix). Son compère, qui joue Obélix, Gilles Lellouche était aussi présent. Après avoir posé seul ou avec son acolyte, c'est avec sa compagne Alizée Guinochet qu'il a fait crépiter les flashs des photographes. Etaient aussi présents Marion Cotillard, Angèle, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Ramzy Bédia, Zlatan Ibrahimovic, Philippe Katerine (accompagné de Julie Depardieu et de leurs enfants), Linh-Dan Pham, José Garcia (qui a pris la pose avec sa compagne Camille), Julie Chen, Bun Hay Mean, Leanna Chea, Jérôme Commandeur, Franck Gastambide, Vincent Desagnat (qui était avec sa compagne Mathilde), Laura Felpin, Big Flo et Oli, Mc Fly et Matthieu Chedid. Sylvie Goscinny et Anne Uderzo (les héritières des créateurs de la BD) se sont jointes à l'équipe du film.

Du côté des invités, il y avait aussi Cindy Fabre. Miss France 2005, qui est récemment devenue la nouvelle directrice de Miss France à la place de Sylvie Tellier, a fait une apparition remarquée. Elle était tout de noir vêtue et son haut, en plus d'être décolleté, était transparent au niveau du ventre. Un vêtement qui fait penser à un corset et qui n'est, à coup sûr, pas passé inaperçu. Alex Goude, Issa Doumbia, Yanis Marshall, Laura Presgurvic, Redouane Bougheraba, Nadia Farès, Maxime Nucci, Alice Taglioni, Cut Killer, Grand Corps Malade, Deva Cassel (la fille aînée de Vincent Cassel et Monica Bellucci), Cédric Jimenez et sa compagne Capucine Martin, Eric Lartigau, Martin Bourboulon, Oliver Rosemberg, Igor Gotesman et Ragnar Le Breton complètent la liste des invités.