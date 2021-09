Diaporama Daniel Craig avec sa fille Ella : rare apparition du duo pour "Mourir peut attendre"

1 / 20 Daniel Craig avec sa fille Ella : rare apparition du duo pour "Mourir peut attendre"

2 / 20 Daniel Craig et sa fille Ella à l'issue de l'afterparty de l'avant-première du film "James Bond - Mourir peut attendre (No Time to Die)" au club Mark et Annabel's à Londres.

3 / 20 Lashana Lynch, Daniel Craig, Léa Seydoux et Cary Joji Fukunaga lors de l'avant-première mondiale du film "James Bond - Mourir peut attendre (No Time to Die)" au Royal Albert Hall à Londres le 28 septembre 2021.

4 / 20 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, Daniel Craig - Avant-première mondiale du film "James Bond - Mourir peut attendre (No Time to Die)" au Royal Albert Hall à Londres le 28 septembre 2021.

5 / 20 Le prince William et Daniel Craig lors de l'avant-première mondiale du film "James Bond - Mourir peut attendre (No Time to Die)" au Royal Albert Hall à Londres le 28 septembre 2021.

6 / 20 Daniel Craig et sa fille Ella à l'issue de l'afterparty de l'avant-première du film "James Bond - Mourir peut attendre (No Time to Die)" au club Mark et Annabel's à Londres, le 28 septembre 2021.

7 / 20 Daniel Craig et sa fille Ella à l'issue de l'afterparty de l'avant-première du film "James Bond - Mourir peut attendre (No Time to Die)" au club Mark et Annabel's à Londres, le 28 septembre 2021.

8 / 20 Daniel Craig et sa fille Ella à l'issue de l'afterparty de l'avant-première du film "James Bond - Mourir peut attendre (No Time to Die)" au club Mark et Annabel's à Londres, le 28 septembre 2021.

9 / 20 Daniel Craig et sa fille Ella à l'issue de l'afterparty de l'avant-première du film "James Bond - Mourir peut attendre (No Time to Die)" au club Mark et Annabel's à Londres, le 28 septembre 2021.

10 / 20 Daniel Craig à la première mondiale du nouvel opus de James Bond, "No Time To Die" au Royal Albert Hall à Londres, le 28 septembre 2021.





11 / 20 Daniel Craig - Avant-première mondiale du film "James Bond - Mourir peut attendre (No Time to Die)" au Royal Albert Hall à Londres, le 28 septembre 2021.





12 / 20 Lashana Lynch, Daniel Craig, Léa Seydoux et Cary Joji Fukunaga lors de l'avant-première mondiale du film "James Bond - Mourir peut attendre (No Time to Die)" au Royal Albert Hall à Londres le 28 septembre 2021.

13 / 20 Lashana Lynch, Daniel Craig et Léa Seydoux lors de l'avant-première mondiale du film "James Bond - Mourir peut attendre (No Time to Die)" au Royal Albert Hall à Londres le 28 septembre 2021.

14 / 20 Lashana Lynch, Daniel Craig et Léa Seydoux lors de l'avant-première mondiale du film "James Bond - Mourir peut attendre (No Time to Die)" au Royal Albert Hall à Londres le 28 septembre 2021.

15 / 20 Daniel Craig lors de l'avant-première mondiale du film "James Bond - Mourir peut attendre (No Time to Die)" au Royal Albert Hall à Londres le 28 septembre 2021.

16 / 20 Lashana Lynch et Daniel Craig lors de l'avant-première mondiale du film "James Bond - Mourir peut attendre (No Time to Die)" au Royal Albert Hall à Londres le 28 septembre 2021.

17 / 20 Lashana Lynch, Daniel Craig, Léa Seydoux et Cary Joji Fukunaga lors de l'avant-première mondiale du film "James Bond - Mourir peut attendre (No Time to Die)" au Royal Albert Hall à Londres le 28 septembre 2021.

18 / 20 Daniel Craig lors de l'avant-première mondiale du film "James Bond - Mourir peut attendre (No Time to Die)" au Royal Albert Hall à Londres le 28 septembre 2021.

19 / 20 Camilla Parker Bowles et Daniel Craig lors de l'avant-première mondiale du film "James Bond - Mourir peut attendre (No Time to Die)" au Royal Albert Hall à Londres le 28 septembre 2021.